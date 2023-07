Wraakvrouw - hoofdstuk 28: “Hij steekt zijn middelvinger in zijn mond en likt ’m langzaam af”

“Tuurlijk bel jij meteen”, lacht Sabine, “heb je het al gehoord?”

“Wat?” vraag ik nieuwsgierig.

“Ruud en Femke zijn uit elkaar.”

“Hè?” roep ik verbaasd. “Ik had Ruud net nog aan de lijn en hij zei er niks over.”

“Nee, maar hij vertelde het gisteren wel zuchtend tegen Arnaud, toen ze samen gingen squashen. Femke heeft tijd om na te denken nodig, zei ze, en is nu met twee vriendinnen naar Lille vertrokken. Nou, we weten allemaal hoe dat afloopt.”

Die Ruud. Als ik niet beter wist, zou ik nog denken dat ik het met hem te doen heb.

“Ze hadden veel ruzie de laatste tijd”, gaat Sabine verder, “en ze had hem toegeschreeuwd dat hij een chagrijnige oude zak was. Haha, no shit Sherlock.”

“En Ruud dan?” vraag ik. “Hoe is hij eronder?”

“Hij noemde het gezeik, vertelde Arnaud. Ruud zat er duidelijk wel mee, want hij miste bijna alle ballen gisteren en meestal is hij toch wel fanatiek.”

“Wat zal hij balen”, lach ik. Een tikkeltje vals, dat wel. “Ik ben benieuwd wanneer hij het zelf aan mij vertelt. En of hij dat doet.”

“Waar was jij eigenlijk gisteren?” wil Sabine weten.

“Ik had seks in het bubbelbad”, antwoord ik zo droog mogelijk.

“Haha! Mocht je willen!” lacht Sabine. Het feit dat ze het niet eens als een reële optie ziet, maakt dat ik met geen woord rep over mijn avontuur met Edwin.

Die Ruud, denk ik na het ophangen. Gedumpt door zijn minnares. Vrouw kwijt, vriendin kwijt, gezin kwijt. Lekker bezig, joh. Ineens begrijp ik waarom hij zo afwezig was aan de telefoon.

Nu ga ik die voortuin fatsoeneren. Oortjes in, muziek aan en even zalig met mezelf zijn. Overal ligt troep. Aarde, takken, scherven van de bloempot naast de entree. Een lelijk ding, ooit gekregen van Ruuds moeder, dus een verlies is het niet. Het is wel vreemd. Wie doet nou zoiets? Een inbreker die gestoord werd, zei Jacq, maar dat kan ik me haast niet voorstellen. Wat valt er nou te halen bij een alleenstaande verpleegkundige? En dan zo hard wegrijden. Cheats and liars zingt Elles Bailey in mijn oortjes. Wat een lekker nummer. Ik kende het nog niet, maar sla het meteen op in mijn favorieten. Dat vind ik zo leuk aan die voorgekauwde lijstjes op Spotify: ik ontdek steeds nieuwe muziek. Eigenaardig toch, dat ik daar in mijn tijd met Ruud nauwelijks aandacht aan besteedde en mijn liefde voor muziek nu helemaal heb herontdekt. Ik ga ondertussen als een malle in de voortuin, die flinke veegbeurt doet ons allebei goed.

Misschien was het wel die Femke, denk ik ineens, omdat ze kwaad was. Op mij, op Ruud, op zijn verleden? Nee, dat zou echt belachelijk zijn.

Twee uur later douche ik het zweet, het zand en de herinneringen van me af. Extra goed met de sterke straal over het onderkantje, ook al heb ik vannacht na de daad meteen geplast en gewassen. Mijn vrouwelijkheid voelt nog steeds vol van alle aandacht. En dan die soatest... Het is weekend, dus nu kan ik sowieso niks. Maandag naar de huisarts zie ik ook niet zitten, want Rick en Roos zijn er dan weer en we delen met het hele gezin dezelfde huisarts. Ze heeft geheimhoudingsplicht, natuurlijk, maar dan nog. Het liefst zou ik een biechtkamertje inlopen ergens, en daar mijn kweekje achterlaten. Zoiets moet er toch wel zijn tegenwoordig. Chantal weet dat vast wel.

Als ik mijn ogen sluit, dan voel ik je nog, slijmt Edwin in de app. Ben nu even heel druk, maar ik hoop je nog te zien voor het zomerreces. Mooie dag, mooie vrouw.

Reces. Hij pakt de vakantie met zijn vrouw wel heel ambtelijk aan. Wat gaat hij doen eigenlijk? Surfen natuurlijk, maar verder? Ik vind hem wel een Francofiel, nu ik erover nadenk. Lang terrassen met veel kaas en wijn. Chansons erbij en dan helemaal het mannetje zijn.

Ik beloon hem met een sensuele net-uit-de-douche selfie, met natte haren langs mijn gezicht en een speelse tepel in de weerspiegeling van de glazen kastdeur. Zwartwitfilter erover voor het special effect en voilà: ik zou mezelf ook daten als ik dit zou ontvangen. Ha!

MIRJAM! Hartje. Vlammetje. Hartje. Edwin is duidelijk enthousiast. Hij typt nog meer, maar stopt steeds. Uiteindelijk krijg ik maar liefst drie selfies in wit overhemd, opgerolde mouwen en ietwat vermoeide, maar nog steeds knappe blik. Maar waar ís-ie? Dit lijkt wel een kantoor. Het is toch weekend?

Ik hoef geen gerecyclde seflies, antwoord ik daarom. Alleen verse vind ik lekker.

Plop, een filmpje. Edwin kijkt recht in de camera, steekt zijn middelvinger in zijn mond en likt ’m langzaam af. “Verser wordt het niet, Mirjam”, zegt hij zwoel, en eindigt met een knipoog. En weer schiet de lust als het hondje van Pavlov m’n lenden in. Ik weet niet wat het is, maar deze man raakt me tot diep onder mijn poriën. Meer dan een hartje en een vlammetje weet ik nu niet terug te zeggen.

Eigenlijk was ik van plan om nu online een soakliniek te zoeken, maar ik besluit eerst de selfie van Edwin door Google Image te trekken.

Edwin Rutgers, 100+ hits.

Niet! Hahaha! Neeeeee!

E. (Edwin) J. F. Rutgers, staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lees ik.

Woahhh! Ik heb gewoon een hele vette vis aan de haak geslagen.

‘Vrouw staatssecretaris Rutgers’ typ ik vervolgens. Ja hoor, daar staat ze. Diana van Gestel-Rutgers. Brandmanager op de Erasmus Universiteit. Knappe vrouw, wel wat degelijk. Binnen drie klikken vind ik haar zakelijke e-mailadres, haar socials en een reisblog uit 2012. Ik heb beet, big time. Dus wat doe ik?

Geduld hebben, dat is wat ik doe. Dit is groter dan mijzelf. Dit is nieuwswaardig. Ik ga nu nog niet de Yvonne Coldeweijer uithangen. Nee. Eerst die soatest. En mijn gangen nagaan. Ik wil dat hij niks tegen mij heeft, wanneer ik toesla.

Na wat speuren op internet vind ik een soakliniek in Eindhoven, waar ik binnen twee uur de uitslag krijg. Woensdag heb ik vrij, dan ga ik erheen. Maak ik er een dagje van, met shoppen en gebak.

Hahaha. Misschien lach ik zelf nu wel het hardst om mijn leven. Dit verzin je toch niet?