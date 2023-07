Wraakvrouw - hoofdstuk 29: “Mijn slipje plakt al aan mijn lippen van het idee”

Macht erotiseert, hoor je wel eens, en ik merk nu dat het waar is. Sinds ik weet dat Edwin hoog in het Haagse zit, vind ik hem nog lekkerder. Ik betrap mezelf op ongegeneerd zijn aandacht zoeken, een queeste die ruimschoots wordt beloond met appjes, selfies en uitgeschreven dagdromen, waardoor ik de hele dag in een staat van opwinding verkeer. Ik heb vandaag al twee keer gevingerd en het is pas vijf uur. Net nog, terwijl ik de was aan het vouwen was boven. Rick en Roos hangen gamend en YouTubend in hun kamer, niemand let op mij.

Ook het feit dat hij niet weet wat ik weet doet iets met me. De macht dat ik hem kan draaien en paaien windt me op, en maakt dat ik een afscheid nog even uitstel. Leave the door open zoals Silk Sonic zingt. Ik geniet ervan hoe vrij ik me voel. Gewild en gezien maakt nu eenmaal geil.

Woensdag

Wat doe jij op deze mooie morgen? vraagt Edwin. Ik heb geen zin om hem te vertellen dat ik in de auto naar Eindhoven zit, onderweg naar een soa-kliniek. Niemand weet dat ik onderweg ben om met een wattenstaafje in mijn vagina te laten roeren. Gênant voelt het. Stom ook, dat ik niet beter heb opgelet. Hij ging ook zo snel. Maar o wat was het lekker. Als ik dan één voordeel moet noemen van mijn scheiding, is het wel dat ik betere seks heb. Veel beter. En meer. Goed, dat komt natuurlijk ook door die pool met vreemdgangers waar ik ben ingedoken. Als hongerige wolven staan ze te dringen bij mijn digitale poort. Het is dat ik de tijd niet heb, maar ik zou me iedere dag door een ander kunnen laten beminnen. En allemaal willen ze me imponeren met hun versiertrucs en hun minnaarskunsten. Wat dat betreft is Edwin wel de meest indrukwekkende trouwens. Jammer dat hij dat zelf ook zo goed weet. Best prima dus, dat ik hem vandaag even op een antwoord laat wachten.

In de wachtruimte bij de soa-kliniek zitten alleen maar studenten. En ik, met mijn 46 jaar. Gênant. Echt.

“Zo”, zegt de verpleegkundige van dienst, “het komt niet vaak voor dat-”

“Je iemand test die hier met haar eigen auto heengereden is”, vul ik aan. Humor is het beste wapen tegen ongemak. “Ik weet heus beter, maar daar hebben we nu niks meer aan.”

“Als je wil, kan ik je een folder over aangifte doen meegeven. Het is nooit te laat.”

“Weet ik. Bedankt.”

“Je mag je broekje uitdoen en in de stoel komen liggen.”

Ik heb expres een katoenen broekje aangetrokken om zo fris mogelijk op de behandeltafel te liggen. Als ik iets heb geleerd in het ziekenhuis, is het wel dat geen enkele vrouw opknapt van nylon tussen haar dijen. Wanneer ik mijn broek aan het haakje aan de muur hang, zie ik hoe oncharmant ik er vanonder uitzie.

“Sokken ook?” vraag ik daarom.

“Met uw tenen doe ik niks”, lacht de verpleegkundige.

“Hahaha! Sorry hoor, het zullen de zenuwen zijn”, lach ik.

“Het is even akelig, maar doet geen pijn”, verzekert ze me. “Een man zou zich er een week voor ziekmelden, maar jij bent er zo doorheen. Leg je knieën nu maar naar buiten, diep in de beugel.”

Het is alsof ze met een ijslepel over mijn ingewanden schept, maar het is inderdaad binnen een minuut voorbij en daarmee best te doen.

“Over 90 minuten weet je het”, zegt ze terwijl ze het stokje met mijn cellen in een buisje doet. Een soort coronacheck van onderen.

Ik mag wachten in een kamer vol tijdschriften en ben de enige die er daadwerkelijk een pakt.

Met oortjes in wacht ik het oordeel af. More than you give me zingt Mica Millar en ik denk aan mijn ex Ruud. Zo was het jarenlang. Ik gaf, ik vertrouwde en ik investeerde meer dan hij. Zou ik hem terug willen? Ineens lijkt het een optie. Mijn eigen aandeel in de scheiding is dat ik de lieve vrede bewaarde, en net als Ruud nauwelijks moeite meer deed om een echt gesprek te voeren. Mijn investering zat ’m vooral in de gezinsuitjes, in een huis vol vrienden met Oud & Nieuw en in zorgen dat iedereen het goed had. Dat was duidelijk niet genoeg. Aan de andere kant deed Ruud nog minder. Hij nam me al jaren niet meer mee uit eten zoals Jos of Wesley, en gaf me al helemaal niet de orgasmes zoals Edwin dat doet. Technisch gezien zou teruggaan naar Ruud een stap terug zijn in het leven dat ik nu leid. Een bevrijdend inzicht wel.

“Mevrouw Rijssels?”

Ik kijk op en loop naar de balie.

“Alstublieft.” De uitslag zit in een bruine enveloppe, zoals je in Amerika je whiskey in een bruine zak uit de liquor store meeneemt.

Lopend naar de auto scheur ik de envelop open. Negatief. Goddank.

Vanavond zoenen en zuipen? app ik naar Edwin. Goed nieuws mag gevierd.

Zonder zijn antwoord af te wachten rijd ik eerst langs de drogist in het winkelcentrum dat ik op de heenweg zag. Voortaan neem ik altijd mijn eigen condooms mee.

Donderdag

De afdeling ligt helemaal vol. Twee patiënten met longcovid die steeds terugkomen, en een vrouw in afwachting van een transplantatie vanmiddag. 37 is ze pas.

“Vanavond een wijntje, om bij te komen?” vraag ik aan Chantal. Ik heb haar al een tijdje niet meer echt gesproken merk ik.

“Heb al een afspraak, dus kan niet”, antwoordt ze.

Ik wil vragen met wie, maar ik slik ’m in.

“Binnenkort wel, hè”, lach ik. “Ik begin je al te missen.”

“Joe!” roept Chantal en ze loopt kamer 3 in.

Het zit me niet lekker. Er is een afstand tussen ons en ik kan mijn vinger er niet op leggen.

Een uur nadat mijn dienst is afgelopen rijd ik naar huis. Soms zit ik om een praatje verlegen, zoals nu. Ik kan natuurlijk Sabine appen, maar ik kies ervoor om Edwin te polsen voor een spontane borrel. Ook al is het al tien uur geweest.

Vanavond lukt me niet meer mooie vrouw, maar ik heb een veel beter idee. De komende dagen zit ik een appartement in Brussel. Alleen. Ik moet overdag wat werken, maar de avonden zijn voor mij. En dus ook voor jou, als je met me meegaat. Wat zeg je ervan? Eindelijk een nacht samen, of twee, en een kans om onze eigen porno te maken.

De hele nacht seks met een man die mij op handen draagt, in een hotel dat vast genoeg sterren heeft dat er een sauna en een zwembad is. Mijn slipje plakt al aan mijn lippen van het idee.

Ik heb overmorgen nog één dienst, maar die ruil ik wel weg.

Dit gun ik mezelf.