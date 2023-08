Wraakvrouw - hoofdstuk 30: “Hij trekt de ceintuur uit mijn jurk en knoopt mijn handen ermee vast”

“Ik ga het niet voor je oplossen, Mirjam”, moppert Chantal. “Jouw dienst, dus jouw probleem. Daar moet je niet iemand anders mee opzadelen. Dit rooster is al een half jaar bekend, dus weet dat je dit weekend dienst hebt. Ruilen omdat je kind ziek is of je huis in de fik staat vind ik geen probleem, dat doe ik met liefde voor je. En voor andere collega’s, dat doen we voor elkaar. Maar een streep trekken door een vrije dag van een ander omdat jij weer even uit neuken wil, daar ben ik nu wel klaar mee.”

“Sorry, hoor”, sputter ik. “Ik mag het toch wel vragen?”

“Nou niet dus. Zelfs de vraag is al storend. Je moet gewoon je verantwoordelijkheid nemen.”

“Joh, wat reageer jij ontstoken, Chantal. Dat ken ik helemaal niet van je. Ik heb het idee dat dit helemaal niet om die dienst van zaterdag gaat. Heb je nog iets anders op je lever?”

“Niet te geloven dit. Echt. Je bent zo veranderd Mirjam”, briest ze, “en niet ten goede. Je komt te laat, je gaat ineens weg en zit met je hoofd heel ergens anders, terwijl er levens op het spel staan. Letterlijk. Je bent alleen maar met jezelf bezig en hebt geen idee wat er nu in mijn leven speelt, of in dat van Annet of Lisanne of Jolanda of welke collega dan ook. Nee, jij hebt alleen maar oog voor je eigen leed en je mannenharem. Als je zo doorgaat, houd je geen vriendinnen meer over.”

Chantals woorden slaan me als een rechtse directe in het gezicht. Mijn wangen gloeien, mijn hart bonst alsof ik vier trappen ben opgerend en de tranen prikken zich al door hun buisjes naar buiten.

“Ik schrik hier echt van”, zeg ik zacht.

“Dat is ook de bedoeling”, zegt Chantal fel. “Je moet de waarheid horen, en ik vind het ook lastig om te zeggen, maar dat is wel waar je vrienden voor hebt.”

“Ja. Ik wil ook graag vrienden blijven”, antwoord ik.

“Dat weet ik. Dus denk hier nog maar eens goed over na, dan hebben we het er later nog een keer over. Ik moet nu gaan. Werken.”

Heeft ze gelijk? vraag ik mezelf af als we opgehangen hebben. Natuurlijk ben ik veranderd, mijn hele léven is veranderd. Is het echt zo erg dat ik het zelf niet zie? Een gigantische huilbui volgt, waarin ik al het leed dat toch al in mijn lijf school erbij haal. Met schokkende schouders en harde uithalen, ook al is er nu niemand die me hoort.

Na een uur app ik Edwin en schrijf ik hem snotterend wat er zo’n beetje is gebeurd, en dat ik dus toch niet naar Brussel kom dit weekend.

Wat shit voor je, lieverdje. En ook voor mij, want ik had me enorm op je verheugd, schrijft hij terug. Hij noemt me lieverdje.

Vind ik ook, knapperd.

Dit zegt meer over haar dan over jou hoor, gaat Edwin verder. En trouwens, hoeveel overuren heb je eigenlijk? Kom nou gewoon joh, is toch leuk. Het zal je goed doen, even eruit. Jij mag toch ook genieten zeker?

Zeker, antwoord ik, en ik zou ook echt graag willen.

Nou dan. Neem je compensatie-uren op, die zijn gewoon van jou. Hup. Het is toch rustig nu, want half Nederland is op vakantie. Als je met de trein komt, dan pik ik je op bij het station, zegt Edwin. Neem je bikini mee, want er zit een luxe spa in het hotel.

Drie keer raden wie er in de trein van vijf over vier naar Brussel-Zuid zit. Om half zeven wacht de knappe staatssecretaris me op bij de hoofdingang en neemt hij me mee uit eten.

Ik moet zondag wel om vijf uur thuis zijn, want dan vieren we Roos’ verjaardag. Ik heb mijn dienst overgedragen aan Ymke, de bijna afgestudeerde stagiaire die blij is met extra diensten en dus extra geld. Ik heb het goed geregeld en iedereen is blij. Behalve Chantal misschien, maar zij moet niet zeuren. Met mijn hoofd tegen het raam zing ik zachtjes mee met Nina Simones Feeling good.

Uitstappen is er niet bij blijkbaar. Ik loop richting de grote zwarte Audi en het portier vliegt open wanneer ik er bijna ben.

“Wat fijn dat je er bent, prachtige vrouw”, glundert Edwin. In zijn donkergrijze slimfit pak ziet hij er verdomd goed uit. Gladgeschoren en rijkelijk geparfumeerd. Even twijfel ik of ik hem een kus mag geven, aangezien er een chauffeur voorin zit, maar blijkbaar trekt Edwin zich daarvan niks aan, want wanneer ik naast hem schuif, trekt hij me gretig naar zich toe. Tong in mijn mond en hand op mijn borst, en dan heb ik nog niet eens fatsoenlijk hallo gezegd.

“Hé handsome”, glimlach ik, wanneer we onze lippen weer wat lucht gunnen.

“We gaan nu eerst naar het hotel”, zegt Edwin, “eten doen we later wel. Ik heb nu trek in hele andere dingen.”

We hebben een suite, op de negende verdieping. Kingsize bed, zithoek erbij en een immense tv. Daarvoor staat een statief, met een camera erop.

Verlekkerd kijkt Edwin me aan. “You ready?”

Ik glimlach vertwijfeld. Het idee is supergeil en Edwin ziet er heerlijk uit, maar jeetje.

“De beelden zijn alleen voor ons hè”, probeert Edwin mijn twijfel weg te nemen. “Vertrouw je me?”

“Ja”, zeg ik en ik kijk nog eens goed de kamer rond. Terwijl Edwin de camera instelt, zet ik mijn telefoon tegen mijn handtas aan op het nachtkastje. Filmend. Hoppa, bewijsstuk C. En bovendien: je moet als vrouw altijd een onderpand hebben.

Naast het bed trekt Edwin een zwart koffertje tevoorschijn. “Durf jij je helemaal over te geven aan mij? Onvoorwaardelijk?”

Ik knik, en kijk naar het koffertje. “Goed. Maak maar open.”

Hij duwt een ouderwets sleuteltje in mijn hand en na twee keer draaien kan ik de deksel oplichten. Ik zie een blinddoek, een dildo, een cockring en een paar roomwitte kaarsen.

“Oelala”, lach ik, een tikkeltje ongemakkelijk.

“Je krijgt één veto”, zegt Edwin. “Die mag je eruit gooien. De rest laat je aan mij over. Want je vertrouwt me toch?”

“Oké”, zeg ik, en ik pak meteen de blinddoek eruit. Vertrouwen is leuk, zolang ik maar wel kan zien wat hij doet. Ik hou helemaal niet van verrassingen.

“Sure?” vraagt hij.

“Ik kan niet wachten”, antwoord ik.

“Hmmmm. Kom. Laat me je jurk uittrekken, en je hakken.”

Zoenend en likkend over mijn hele lijf vallen mijn kledingstukken een voor een op de grond. Alleen mijn string heb ik nog aan en dan gooit Edwin me op bed. Hij trekt de ceintuur uit mijn jurk en knoopt mijn handen ermee vast. Boven mijn hoofd, en stopt de strik vast achter het hoofdeind van het bed. Als hij maar niet mijn telefoon ziet, denk ik steeds, maar Edwin heeft alleen maar oog voor mij.

Wanneer ik lig, gaat Edwin bij het voeteneind staan, voor de camera, en stript zijn pak uit op de maat van de muziek. Hij ziet er verrukkelijk uit. Zodra hij zijn pantalon losmaakt, veert zijn vlezige pik naar voren. Met zijn boxershort nog aan, loopt Edwin naar het koffertje en pakt er twee kaarsen uit. Verleidelijk kijkt hij me aan. Mijn rug bolt en duwt mijn borsten vooruit, door mijn houding, maar zeker ook van opwinding. Wat gaat hij doen met die kaarsen?

Edwin buigt zich over me heen, leunend op een arm. Met die andere streelt hij de kaars langs de zijkant van mijn gezicht en over mijn lippen. Hij kijkt me strak aan en dit staaltje dominantie windt me nog meer op.

“Je bent zo heet, Mirjam”, fluistert Edwin. “Je zet me in de fik.”

Hij laat zich achterlangs weer van het bed afglijden en grijpt naar het koffertje. Daar trekt hij een aansteker uit, waarmee hij de linkerkaars aansteekt. De rechter houdt hij erbij en nu branden ze allebei.

“Sluit je ogen”, beveelt hij, en ik doe het. Edwin hangt weer boven me, op zijn knieën, en kust mijn borsten. Van buiten naar binnen, draait hij heel langzaam naar het midden. Wanneer zijn lippen zich vastzuigen om mijn tepel, kreun ik van genot. Hij zuigt en likt en ineens voel ik een warme gloed over mijn blote huid. Ik open mijn ogen en zie hoe de druppels kaarsvet in een dun sliertje een cirkel rond mijn borst vormen. Wat ziet dit er geil uit. Edwin brengt zijn tong weer naar mijn tepel en likt me stevig en ritmisch. De warmte op mijn borst en de kou van zijn natte tong bezorgen me een circus aan sensaties.

“Ohhhmmmm”, kreun ik. “Wat ís dit...”

“Geil”. gromt Edwin, “dat is dit. Ik ga je laten klaarkomen via je tepels, let maar op. Geef je over, dan kan het echt.”

Veel tijd voor verbazing gun ik mezelf niet, want Edwin laat het kaarsvet nu ook midden op mijn buik druppelen, terwijl hij met zijn hand mijn andere borst masseert. Hij zuigt rechts en likt links, en omgekeerd. Het kaarsvet druppelt langzaam op mijn buik en ik voel dat mijn borst naar die warmte verlangt. De twee kaarsen zijn al ruim voor de helft op en Edwin houdt ze in één hand vast. Hij zuigt en likt op rechts, ritmisch en snel, en beweegt zijn hand langzaam naar mijn linkerborst. De kaars zakt een klein beetje schuin. Zodra de eerste druppels precies op mijn tepel vallen, kom ik schreeuwend klaar.