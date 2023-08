Wraakvrouw - hoofdstuk 31: “Ik legde mijn hand op Edwins been en hij trok ’m langzaam naar zich toe”

Een tikkeltje tipsy van het champagne-ontbijt zit ik in de trein naar huis. Eindelijk. De hele nacht hebben we gevreeën, en soms een beetje geslapen. Het is opvallend hoe snel ik gewend ben geraakt aan de luxe van een tweepersoonsbed voor mij alleen. Van iedere aanraking door Edwin, of zelfs van een draai, werd ik weer wakker.

Terwijl ik onder de douche stond, bestelde hij een royaal ontbijt met koffie, verse jus en champagne. Op een croissant na heb ik niks gegeten, want gepocheerd ei, bacon en warme tomaten zijn niet mijn idee van een lekker begin van de dag. Edwin at driekwart van het dienblad leeg en was daarna zo potent dat hij aasde op nog een rondje seks. Ik had er de rust niet voor, ik wilde mijn trein halen. Morgen wordt Roos 15 jaar en vanavond zit ik met een huis vol visite, dus missen was geen optie.

Tijdens het rijden naar het station legde ik mijn hand op Edwins been en hij trok ’m langzaam naar zich toe, richting zijn kruis. Keiharde knoeperd achter de gulp. Soms kunnen mannen echt zeuren, met hun lust. Alsof die geilheid een gezamenlijk probleem is en wij vrouwen moeten zorgen dat ze ervan af komen. Dat deed Ruud ook, zeker tot halverwege de veertig. Gewoon die erectie in mijn rug prikken als we in bed lagen. Bedelend om een beetje aandacht.

Van Edwin kan ik het wel hebben. Als hij me uitdaagt, kan hij het krijgen ook, dacht ik, en dus trok ik hem af. Tijdens het rijden. Waar hij zijn kwak zou laten maakte me niet uit. Het werd uiteindelijk het zwarte leer van zijn middenconsole, en grotendeels mijn hand. Met grote ogen keek hij me aan en noemde wel drie keer mijn naam toen hij klaarkwam. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat hij verliefd was.

En nu zit ik dus in de trein naar Utrecht, met Lana Del Rey in mijn oren. Kerosene in my hands, You make me mad, I’m fire again, All the pills that you take, Violet, blue, green, red to keep me at arm’s length don’t work zingt ze in het nummer Cinnamon girl. Zo is het met Edwin ook. Soms verlang ik naar hem, even, en na mijn orgasme ben ik meteen weer boos op hem. Ik toon het niet. Die man denkt dat ik door m’n hoeven zak voor hem, maar hij moest eens weten.

Magische Mirjam, wat kunnen wij toch goed seksen samen, appt hij. Daar heeft hij wel gelijk in. Met Edwin voelt het zo vrij en vol, dat alles vanzelf lijkt te gaan. Ik verdwijn geen seconde in mijn hoofd als ik met hem in bed lig, terwijl ik bij Ruud soms al met mijn planning van morgen bezig was.

Ik vond het fantastisch dat je er was en ik kom binnenkort graag bij je langs om samen onze video te kijken.

Tja, die video. Mijn eigen opname brandt in mijn zak, maar ik durf niet te kijken in de trein. Als ik de beelden op mijn telefoon naar weekblad Story stuur, dan is het gedaan met Edwin. Dan is hij in één klap zijn baan kwijt, en zijn gezin.

Ik ook, antwoord ik, één keer. En daarna deleten we ’m oké? Ook uit de prullenbak.

Is goed lieverd. Je hebt gelijk. We moeten voorzichtig blijven, des te langer kunnen wij elkaar blijven zien.

Tuurlijk, denk ik, ook Edwin waakt voor zijn eigen hachje.

Ik ben al de grens over en luister terug in Nederland nog steeds naar Lana. Een typisch millennialfenomeen, maar ze raakt me, met haar zuchtende stem en haar eerlijke teksten.

His bunny on the side makes me a sad sad girl, bijvoorbeeld, doet me denken aan Edwins vrouw Diana. Die dit weekend de zorg voor hun vier kinderen weer alleen heeft, omdat haar man zo nodig uit neuken moest.

De muziek stopt ineens en er verschijnt met witte letters ANONIEM in mijn scherm. Ik kijk om me heen, zit duidelijk niet in een stiltecoupé en dus neem ik op.

“Mi-”

Tutututu. Meteen opgehangen.

Het ziekenhuis? Nee, want Ymke neemt mijn dienst over en die is al bijna klaar. Telemarketing is het ook niet, want het is zondag. Wie doet dit nou? Bellen en meteen ophangen?

Pfff, Den Bosch. Dat betekent bijna thuis. Gelukkig maar, want het is al drie uur geweest en ik moet nog boodschappen halen. Het cadeau heeft Ruud gelukkig geregeld. Ze wilde graag earpods, en Ruud heeft, als het goed is, speciaal haar naam in het doosje laten graveren. Zulke dure oortjes voor zo’n jonge meid is vragen om problemen vind ik, maar ze wilde het per se en Ruud had al ja gezegd.

“Mahaamm! Waar was je?!” roept Roos wanneer ik de voordeur open doe. Het is tien over vier en blijkbaar is ze er al. “En waarom heb je zo’n grote tas mee?”

“Hé lieverd! Ben je er al?” vraag ik geschrokken. “Ga je mee boodschappen doen?”

“Is goed. Maar waar was je?”

“Ik was een nachtje bij Sabine”, lieg ik. Het voelt meteen verkeerd. Het nadeel van daten met getrouwde mannen is dat je vroeg of laat vanzelf wordt meegezogen in hun web van leugens. Ik neem me voor om dit gevoel niet te vergeten en voortaan nog zorgvuldiger te zijn met mijn tijd en mijn grenzen.

We halen wijn voor de volwassenen, cola voor de kinderen en heel veel chips en mini-pizza’s. En ijskoffies voor Roos en haar vriendinnen. Blijkbaar is dat nu hip. Roos vormt al sinds de brugklas een groepje met Emma, Lara en Sophia. Ook nu zijn ze erbij en ze blijven alle drie slapen.

Ruud is er om vijf voor vijf.

“Eh ja, nou, zullen we nu het cadeau alvast maar geven? Of morgen? Ik wil haar morgen ook wel even zien als dat kan. Dus eh, ja.”

Zo te zien is hij zenuwachtig.

“Laten we het nu geven”, zeg ik, “met haar vriendinnen erbij. Dat is toch het leukst. Doen we morgen nog wel een klein taartje ofzo. Hoe is het met je?”

“Hm, z’n gangetje”, mompelt Ruud. Hij zegt niks over de breuk met Femke.

Rick viert het feestje van zijn zus een half uur mee, en verdwijnt dan naar zijn kamer. Ruud en ik zitten met Jacq en Raf, onze buren en de ouders van Lara, aan de eettafel. We borrelen zoals vroeger en de wijn vloeit. Het is al tegen elven als Jacq en Raf aanstalten maken om naar huis te gaan. Ruud helpt mij met afruimen en het verslepen van de matrassen naar de woonkamer. Het laatste kletsje wijn verdeelt hij over zijn glas en het mijne.

“We hebben het goed gedaan, kleine”, zegt hij. “Proost op onze prachtmeid.”

“Dat hebben we zeker”, glimlach ik. “Proost.”

Ik kijk naar de klok. Bijna middernacht. Blijkbaar wil Ruud het twaalfuurmoment afwachten. Begrijpelijk, maar eerlijk gezegd wil ik gewoon naar bed.

Hij is de eerste die Roos feliciteert en daarna vliegen haar vriendinnen joelend om haar heen. Ik loop met Ruud mee naar de hal, om hem uit te laten. Aan de stand van zijn ogen zie ik dat Ruud hem flink heeft hangen. Hij kan nu beter niet meer achter het stuur gaan zitten.

“Gaat het?” vraag ik. “Zal ik -”

Ruud buigt voorover en geeft me een zoen op de mond. En nog een.

“Ruud... dit doen we niet.”

“Je hebt het nog steeds”, glimlacht Ruud. “De zachtste lippen van de wereld.”

“Ruud, ik...”

“Ik kan niet meer rijden”, zegt hij. “Ik kan toch gewoon hier slapen? Gezellig?”