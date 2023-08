Wraakvrouw - hoofdstuk 32: “Ik sluit mijn ogen en denk aan Edwins lippen”

“Dat lijkt me niet handig”, antwoord ik beslist. “En ook niet zo aardig voor Femke.” Ruud heeft me nog niet verteld wat de status nu is, ik weet alleen van Sabine dat er trouble in paradise was.

Ruud hapt niet. “Als je wil, kun je morgen nog komen voor Roos, maar nu ga jij gewoon naar huis en ga ik naar bed.” Ruud slaat zijn arm om mijn nek en duwt zijn mond tegen mijn wang. Hij ruikt naar zweet en verschraald bier. “Is toch gezellig Mir, net als vroeger. Beetje Barry erbij. Playin’ your game, baby.”

Nu raakt-ie me. Toen we nog samen waren, konden we na een ruzie soms uren niet tegen elkaar praten. Zodra Ruud dan een plaat van Barry White opzette, moest ik lachen en maakten we het weer goed. Destijds voelde het als onze liefdestaal, nu lijkt het ineens een goedkoop trucje.

“Dahaaggg Ruud”, zeg ik. De deur van de woonkamer zwaait open en Roos kijkt nieuwsgierig de hal in. “Wat is er?” vraagt ze. “Je moeder wil niet dat ik blijf logeren”, zeurt Ruud. Nu ben ik echt boos.

“Laat m’n kind erbuiten”, sis ik.

“M’n kind?” roept Ruud. “M’n kind? Roosje is net zo goed míjn kind. Als je dat maar weet. Maar goed, ik ga al.”

“Je kunt nu niet rijden pap”, zucht Roos. “Ik bestel wel een Uber voor je.”

“Joh, nee, dat is toch-” pruttelt Ruud.

“Hij is er over zes minuten en ik heb ’m al voor je betaald.”

“Sorry dat het net zo ging, met je vader”, zeg ik tegen Roos als we samen de laatste glazen naar de keuken brengen. Ze haalt haar schouders op. “Is toch een beetje ongemakkelijk”, ga ik verder, “om hem zo te, eh, nou ja, te-”

“Zat te zien”, vult Roos aan. “Ben ik wel gewend, hoor. Als we bij hem zijn, begint hij voor het eten al aan zijn eerste bier. Ik vind het niet zo erg, want hij zegt dan altijd hoeveel hij van me houdt. Hij heeft het gewoon nodig, want hij heeft het niet makkelijk.”

“Niet makkelijk?” vraag ik met geknepen stem.

“Ja. Met de scheiding enzo.”

“HIJ-” Nu moet ik tot tien tellen. Tot twintig misschien wel. Meneer hing zijn leuter in een andere vrouw, appte met z’n zatte ballen geile teksten naar zijn eigen dochter en nu is hij, híj, de zielige. Ik zou willen schreeuwen, maar dat doe ik Roos niet aan. Het is haar vader en haar verjaardag. In bed app ik mijn frustraties naar Sabine. Ze blijkt nog wakker en belt meteen.

“Niet!”

“Ja echt. Hij zoende me en wilde blijven slapen. Hartstikke dronken en van Roos kreeg ik net het idee dat het niet de eerste keer is. Hij doet ook nog tegen haar alsof het mijn schuld is.”

“Nou jaaa”, valt mijn vriendin me bij. “Dat is echt niet oké. Je moet absoluut met hem praten als-ie zijn roes heeft uitgeslapen.”

“I know”, zucht ik.

“Wat rot voor je, lieverd.”

“Hmm ja.”

“En gefeliciteerd met je mooie meid. Heeft ze het leuk gehad vanavond?”

“Zeker. Dank je wel dat je even belde.”

Dinsdag

Edwin is stil, want hij is met zijn gezin op vakantie. Nu pas valt me op hoeveel tijd ik op een dag met hem bezig ben. Ik droomde zelfs over hem. Dat app ik hem ook. Toch een beetje blijven prikken terwijl hij de familieman uithangt.

“Dus jij had een lekker weekend?” grijnst Chantal als we staan te wachten bij de pakkenkast.

“Verrukkelijk was het ja.”

“Je hebt het slim geregeld uiteindelijk, met Ymke, dat moet ik je wel nageven.”

“Wel, hè”, glimlach ik. “Iedereen blij. Ik snap jouw punt ook hoor, daar heb ik nog veel over nagedacht. Op het laatste moment diensten schuiven is ook niet handig. Zijn we oké?”

Ze glimlacht en neemt haar uniform mee naar de kleedruimte.

“Vijf keer is niet eens overdreven”, vertel ik tijdens het omkleden. Ik moet lachen om mezelf, maar Chantal lijkt niet aan te haken op mijn verhaal.

“Hoe is het met jou?” vraag ik daarom.

“Prima hoor. Wassen of pillen zo?”

“Wassen”, antwoord ik, want ik heb het gevoel dat ik iets moet goedmaken.

In een moordend tempo dep, douche en droog ik me van patiënt naar patiënt. Ik voel me opgejaagd en dat maakt dat ik een uur later al aan het einde van de gang sta. Mevrouw Rijsdijk, 41 en een kinderwens, ligt te wachten op haar operatie. Ze heeft longkanker, ook al heeft ze nooit gerookt.

“Douchen lukt me wel hoor”, zegt ze, “maar wil jij helpen met afdrogen? Dat is echt te vermoeiend voor me.”

“Natuurlijk”, glimlach ik. “Je staat als laatste op het operatieschema zag ik, dus je hebt hier nog wat tijd te doden. Helaas moet je nuchter blijven, dus eten kan ik niet voor je halen. Is er iets anders wat ik voor je kan doen?”

“Kunnen we gewoon even kletsen?” vraagt ze.

Ik heb een kwartier gewonnen in de rest van de gang, dus ik besluit dat het wel kan.

“Kijk jij ook B&B vol liefde?”

“Nee”, lach ik, “volgens mij ben ik de enige Nederlander die het overslaat. Niet eens bewust hoor, het komt er gewoon niet van.”

“Waar ben je druk mee dan?” vraagt ze. Voor ik het weet doe ik mijn hele wilde weekend uit de doeken aan een patiënt. Haar ogen fonkelen bij het luisteren naar mijn verhalen over kaarsvet en jacuzzi’s.

De levendige herinnering laat zich ook voelen in mijn lijf. Warm. Opgewonden. Flirterig. Maar ja...

“Nou, ik ga maar eens”, lach ik naar mevrouw Rijsdijk. “Veel succes met je operatie straks. Het komt vast goed, want je krijgt de beste chirurg die we hebben.”

“Bedankt zuster”, glimlacht ze. “Is-ie knap?”

“Hij mag er zeker zijn”, knipoog ik.

Met Edwin in mijn hoofd en vlinders in mijn lijf loop ik de gang weer op. Ik lijk verdomme wel verliefd. Gelukkig weet ik beter.

De onrust in mijn lijf blijft, en dat stoort me. Even naar het toilet, besluit ik. Met het afvegen voel ik dat mijn warme herinneringen ook in mijn onderlijf hun uiting vinden. Ik streel erlangs en glimlach. Een glimmend laagje op mijn vinger. Ik maak er een foto van en stuur ’m naar Edwin. Dacht aan je xx zet ik erbij.

Ik streel nog een keer, en nu iets hoger. Het voelt goed. Mijn huid vraagt om meer. Nog een keer. Ik buig mijn vinger een beetje naar binnen en duw ’m langzaam omhoog. Ik sluit mijn ogen en denk aan Edwins lippen, aan zijn gebruinde huid en zijn sterke schouders. Aan zijn geur en de blik in zijn ogen wanneer hij klaarkomt. Alsof zijn ogen vuurspuwen. Sommige mensen keren in zichzelf bij een orgasme, en vieren hun eigen feestje. Edwin kruipt juist helemaal in me en buldert met alles wat hij heeft over me heen. En met die gedachte vier ik nu mijn eigen feestje, hier op het toilet. Eindelijk ontladen.