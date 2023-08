Wraakvrouw - hoofdstuk 33: “Ik loop om mijn auto heen. Overal krassen. Wat ís dit?”

Wanneer ik met rode konen het toilet uitkom, tref ik de strenge blik van afdelingshoofd Lisanne. “Je nam wel je tijd, hè?”

“Ehh, ja, ik-”

“Wat deed je?”

“....”

“Gaat het wel goed met je of moet je me iets vertellen?”

“Nee, haha nee joh, alles gaat goed”, lach ik. “Maak je om mij vooral geen zorgen.”

“Dat doe ik dus wel, Mirjam. Want je bent veel weg, je maakt fouten en er komen klachten over je.”

“Klachten?” vraag ik verbaasd. Ik schrik van Lisanne’s strengheid.

“Ja. Van collega’s en patiënten. Over een uur moet jij je melden bij Verplanken, en ik ga mee.”

Roderick Verplanken is de chef de clinique. De man die we bijna nooit zien, maar allemaal vrezen. Een grote man met wenkbrauwen die tot ver over zijn bril reiken en mannen steevast bij hun achternaam noemt en vrouwen slechts aanspreekt met ‘hé’. Ooit was Verplanken een begenadigd chirurg, nu vervult hij vooral beleidsfuncties. Voorbij de pensioengerechtigde leeftijd, maar nog lang niet van plan om te vertrekken. In de dik tien jaar dat ik hier werk, heb ik misschien drie woorden met hem gewisseld. Dat ik nu naar hem toe moet, kan dus niet anders zijn dan slecht nieuws.

“O. Oké. Wat voor klachten dan? Ik, eh, ik sta hier wel even van te kijken.”

“Maak je ronde nog maar even af, dan zie ik je straks bij de lift en gaan we samen naar boven.”

“Goed.”

De tranen prikken in mijn ogen, maar ik hou me groot. Althans, ik doe mijn best. Ik voel angst, maar ook boosheid. Waar bemoeit iedereen zich mee? En fouten horen niet, nee, maar ik ben toch ook maar een mens? Dat kunnen we toch gewoon bespreken in plaats van meteen de grote baas op me af te sturen?

Van de ontlading een paar minuten geleden is inmiddels niks meer over. Ik loop als een strijkplank de kamers langs, mijn hoofd gevuld met alle mogelijke scenario’s.

“Je mag best lachen, dame”, beveelt de man op kamer 5. Het zijn altijd mannen die zeuren om een blije snoet. Een vrouw zou zoiets nooit vragen.

“U bent hier niet in een hotel meneer”, antwoord ik. “Ik kom alleen even uw infuus verwisselen.”

“Nou, een glimlach kost anders niks.”

Een discussie is nu wel het laatste wat ik nodig heb. Ik wissel de zak, check de naald in zijn hand en vertrek weer.

Zwijgend staan Lisanne en ik naast elkaar in de lift. Als een moeder en een kleuter. Dit gaat nergens over, vind ik. Ik word steeds bozer.

“Wat vind jij er dan allemaal van?” vraag ik uiteindelijk. “Van de meldingen? Van mij? Ik bedoel: wij hebben toch geen problemen gehad toch? Of heb ik iets gemist?”

“Ik mag je graag, Mirjam”, zegt ze na enige aarzeling, “dat weet je. Ik zie ook een verandering bij je. Ik kan er mijn vinger niet op leggen, het is een gevoel. Je bent harder. Roekelozer zou ik bijna zeggen. En daarbij: de klachten moet ik nu eenmaal serieus nemen, dat is het protocol.”

“Oké. Waar gaan die klachten dan over? Over fouten? Welke fouten dan?”

De lift stopt en zonder verdere toelichting lopen we bij Verplanken naar binnen.

“Het maakt me niet uit hoe het precies zit, maar ik wil dit gezeik niet”, steekt Verplanken meteen van wal. “Over vier weken start de kwaliteitsaudit en we moeten een boete voorkomen. Dus jij gaat de komende twee maanden niet met vakantie en we nemen steekproefsgewijs een drugstest bij je af. Ik wil een meetbare verbetering zien.”

“Niet!” roep ik verontwaardigd. “Ik ga volgende week op vakantie.”

“Niet meer dus.”

“En drugs? Ik ben toch geen tiener?”

“Ik moet zeggen dat ik dit ook wel wat ver vind gaan”, zegt Lisanne. Haar bijval doet me goed.

“Het is niet anders. Houd liever je team onder controle.”

Met een handwenk naar de deur, gebaart de grote baas dat we moeten gaan. Wanneer de deur dicht slaat, kan ik mijn tranen niet meer bedwingen. “Ik snap er echt niks van!” huil ik.

Lisanne legt haar hand op mijn schouder en kijkt me aan. Uit haar blik kan ik niet opmaken wat zij nu echt van de hele situatie denkt. “Ga maar naar huis nu”, zegt ze, “en kom tot rust. Morgen praten we verder en maken we een plan.”

Ze heeft gelijk. Weg hier is nu het enige wat ik wil. Ik neem de trap naar mijn kluisje, pak mijn spullen en loop met mijn uniform nog aan naar de parkeergarage. Met een hoofd dat overuren draait. Hebben ze een punt? Maak ik echt zoveel fouten? Moet ik me zorgen maken om mezelf? Die drugstest vind ik echt belachelijk. Op het beledigende af. Ja, ik ben veranderd, natuurlijk. Vergeleken met vorig jaar staat mijn leven op z’n kop. Ik ben echt niet laveloos aan het werk. En roekeloos? Welnee. Het lijkt wel alsof de sneeuwbal van Ruuds vertrek nog steeds niet is uitgerold. Steeds is er weer iets. Trouble, heartaches & sadness, zoals Ann Peebles vanochtend uit mijn radio schalde, dat is alles wat ervan komt.

Huilend loop ik naar mijn auto. Ik zet zo lekker Killing in the name van Rage Against the Machine op. De allerbeste afreageerplaat die er is. Fuck you, I won’t do what you tell me en dat tien keer uit volle borst.

Ik pak mijn telefoon en app Chantal. Mag ik je even bellen?

We zijn geen besties meer de laatste tijd, maar ik wil toch graag van haar weten hoe zij dit alles ziet. En wat haar aandeel is, want iets in mij zegt dat zij een rol in de klachten heeft gespeeld, en ik begrijp oprecht niet waarom.

Twee blauwe vinkjes, maar geen reactie.

“NEEE!” gil ik. Voor me staat mijn auto. Helemaal onder de zwarte krassen. Alsof een kleuter op zijn knieën heeft zitten kleuren. Met mijn vinger veeg ik over de strepen. Vettig en zacht. Ik kan ze eraf vegen, maar in de lak blijft wel een kleine kras achter. Ik loop om mijn auto heen. Overal zit het. Overal krassen. Wat ís dit? Op de motorkap staan drie grote kruizen getekend. Is dit een boodschap? Ik zoek naar een aanwijzing, een hint, iets. Een briefje onder de ruitenwisser desnoods. Ik zie niks. In paniek kijk ik om me heen. Is hier nog iemand? Hebben andere auto’s dit ook? Nee. Alleen de mijne is toegetakeld. Wie doet nu zoiets? En wat moet ik hiermee? Ik kijk omhoog, zoek naar camera’s in de garage. Niks. Schiet mij maar lek. Blijkbaar is de emmer met gif nog lang niet leeg.