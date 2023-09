Wraakvrouw - hoofdstuk 34: “Zijn ene hand op mijn borst, zijn andere in mijn broekje, ik voel vuurwerk”

Het lukt me niet om te huilen. De schrik zit hoog, maar de boosheid inmiddels ook. Ik maak foto’s van mijn auto en zoom in op de zwarte krassen en maak een aparte van de kruizen. Heel raar. Ik stuur twee foto’s door naar Sabine, en ook naar Edwin. Nog een keer diep ademhalen. Weg hier. Nu.

Onderweg naar huis word ik steeds bozer. Op Lisanne en Verplanken, op de klojo’s die mijn auto hebben toegetakeld, op de wereld. Met het volume op tien scheur ik over de weg. Een nummer van vroeger op de radio, een bekende, uit de tijd dat ik nog intern zat op de opleiding. Gouden tijd was dat, met allemaal meiden in een flat en ondertussen werken en leren. We hielden soms R&B-avondjes bij ons op de gang. If at first you don’t succeed, dust yourself off and try again: precies! Het is zoals Aaliya zegt. Schoonvegen en door. En dat is wat ik nu ga doen. Naar de wasstraat en dan naar huis. Ik moet er niet aan denken dat goed bedoelende buren bij me aanbellen als ze mijn auto zien.

Een goede gedachte, blijkt, want de jongen bij de carwash kijkt verbaasd naar me wanneer ik binnenrijd. “Doe maar je beste programma”, zucht ik.

“Ik pak ook de hogedrukspuit er wel bij, mevrouw.”

“Bedankt”, glimlach ik, blij dat de beste man verder geen vragen stelt en gewoon in oplossingen denkt. Mijn auto trilt helemaal van de harde straal. Ik zet de radio wat harder en word getrakteerd op Toni Braxton. He wasn’t man enough for me zingen we allebei uit volle borst.

Glimmend, maar nog met flink wat lichte krassen rijd ik de straat in. Ik parkeer voor de deur en zie de buurvrouw net naar binnen gaan. Pas wanneer haar voordeur dichtslaat, stap ik uit. Rick en Roos zijn een dag varen met Ruud, dus ineens heb ik de hele middag voor mezelf. Fijn, maar erg feestelijk is het natuurlijk niet. Ik bel Sabine, om mijn verhaal te doen.

“Ik ben oké”, zeg ik meteen als ze opneemt.

“Fijn, maar, hoezo?” Blijkbaar heeft ze mijn app nog niet gezien.

“Mijn auto is helemaal beklad, én ik ben weggestuurd op mijn werk. Lees de app straks maar.”

“Weggestuurd?” vraagt Sabine. Die lieverd weet me altijd meteen bij de kladden te grijpen.

“Voor vandaag alleen. Ik heb wel een waarschuwing, mijn vakantie wordt ingetrokken en ze willen een drugstest bij me doen. Haha! Het idee alleen al.”

“Mooi dat je er zelf nog om kunt lachen”, zegt ze met haar serieuze stem, “maar dit zijn geen grappen lijkt me. Waar komt dit vandaan?”

“Wist ik het maar”, zeg ik. “Ik heb wel een fout gemaakt de laatste tijd, maar niet ernstig. En blijkbaar heeft er iemand geklaagd.”

“Wat dan?”

“En ze zeggen dat ik veranderd ben.”

“Nou... lieverd”, zegt Sabine, “dat zei ik toch laatst ook? Je lijkt zo afwezig soms. En harder.”

“Harder?” vraag ik.

“Hmm, nee, killer bedoel ik denk ik. Of strijdbaar. Dat kan ik niet helemaal plaatsen.”

Ik wel, denk ik bij mezelf. Sabine weet niks van mijn missie en ze zou het ook niet begrijpen, maar het raakt me wel dat ze het dus wel degelijk aan me merkt. Ik moet nog voorzichtiger zijn, dat is wel duidelijk.

“Het komt wel goed”, zeg ik daarom. “Ik denk dat het gewoon een verveelde puber was of een gefrustreerde patiënt.”

“Kan. En die vakantie?”

“Het is alléén maar gezeik met die vakantie. Rick wil niet mee, Roos zeurt erover en nu mijn werk ook al. Ik dacht er juist goed aan te doen, een week Barcelona, echt even uitpakken, maar er rust een vloek op. Het is een teken. Ik ga gewoon niet.”

“Jeetje, dat kunnen ze toch niet van je eisen? En daarbij: je hebt het ook nodig lieverd, even eruit. Even opladen. Juist nu.”

“Hmm.”

“Echt hoor”, houdt Sabine vol. “Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.”

“Klopt”, antwoord ik, “maar ik ga me nu echt even gedeisd houden op mijn werk. Goede wil tonen en alles. Die vakantie pak ik later wel.”

Edwin heeft me meteen zes berichten teruggestuurd, zie ik als ik ophang. Of het wel gaat met me, hoe erg toch allemaal en of hij langs zal komen. Langs? Hier? Hij durft. Ik kan me even niet meer herinneren wat ik precies aan hem heb verteld over mijn thuissituatie. Eerdere mannen vertelde ik altijd dat ik al jaren getrouwd was, of gewoon niks.

De gedachte aan een warm lijf, troostende armen en vurige vergeetseks lonkt wel. Plus: het kan, want Rick en Roos blijven bij Ruud vannacht. Een beetje huid op huid is precies wat ik nodig heb nu.

Ben je al terug dan? vraag ik.

Ja net, zegt hij. Goh.

Kom lekker! stuur ik daarom terug. Ook wel benieuwd naar hoe dat is, Edwin in mijn huis. Een uur later staat hij voor mijn deur. Met een grote zak chinees in zijn handen en een bruin envelopje.

“Hé lovely”, grijnst hij. “Deze is voor nu, en deze voor het toetje.” Ik geef hem een kus en voel me direct beter nu mijn borst weer tegen de zijne duwt. Het is ongelofelijk hoeveel chemie er tussen ons is. Alsof onze lijven zich niks aantrekken van wat onze hoofden allang weten.

Meer dan een paar happen bami krijg ik niet op. Ik heb meer trek in hem. “Weet je zeker dat je geen wijn wil?” vraag ik.

“Nee, water is goed”, antwoordt Edwin. “En voor jou ook, geloof me.” Hij kijkt naar mijn bord. “Volgens mij zijn we allebei wel klaar voor het toetje toch?” Ondeugende blik, vragende ogen. “Heb je een flesje water voor me?”

Meestal gebruik ik zo’n hervulbare fles, maar volgens mij heb ik nog één fles plat water in de koelkast staan. En jawel. Wanneer ik terugloop naar de woonkamer, kijkt Edwin me triomfantelijk aan. In zijn hand ligt een capsule, in de andere een mesje.

“Ben jij klaar voor de seks van je leven?” Ik kijk hem verbaasd aan. “Dit is onschuldig, echt. Een klein beetje M zorgt er al voor dat je liefde ten volste voelt en je geilheid een tintelend zetje krijgt. Durf je wel toch?”

“M?”

“The love drug”, straalt Edwin. “Ik meng het met water, een slokje of twee is al genoeg. Meer kan altijd.”

Nieuwsgierig kijk ik hem aan, en zie hoe hij de pil leeggooit in het flesje water. Ik word al geil van het idee. “Let’s go”, glimlach ik. Voelen wil ik. Heel veel liefde. Ik doe de gordijnen dicht, zet mijn stereo voluit en Edwin steekt alle kaarsen aan die we kunnen vinden.

Baby, come to me schalt Patti Austin door m’n kamer. Ik heb alleen mijn string nog aan, Edwin alleen zijn pantalon en zo schuifelen we uren. Zoenend, lachend, lieve woordjes fluisterend. Bloedgeil en zonder haast. “Ik kan naar je blijven kijken”, fluister ik.

“Hmmmm”, kreunt hij. “Wat fijn. Ik heb al jouw foto’s in een speciaal mapje op mijn telefoon staan. Omdat ik ook zo graag naar jou kijk.”

“En bewegend ben je nog lekkerder”, hijg ik. “Je plakt goed op beeld.”

“Die video heb jij niet toch?” vraagt Edwin geschrokken. “Ik weet zeker dat ik hem heb gewist.”

Ik schud mijn hoofd. “Mijn netvlies vergeet nooit wat. Maar dit, dit is het allerlekkerst.” Onze tongen tango’en en onze lijven dansen mee. Bij de eettafel pakt Edwin mijn hand en draait me rond, om me daarna met mijn buik tegen de tafel te duwen. Met zijn rechterhand trekt hij mijn string naar beneden en duwt zijn dikke pik bij me naar binnen. Zijn ene hand op mijn borst, zijn andere in mijn broekje, maar het voelt alsof er wel honderd handen over mijn lichaam dansen. Ik voel vuurwerk in iedere vezel. Warmte golft, lust siddert en met een luidkeelse ‘Ahhhhh’ geeft Edwin toch nog kleur aan deze zwarte dag.