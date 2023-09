Wraakvrouw - hoofdstuk 35: “Een avond vol lust en vuurwerk, maar de grote finale blijft uit”

“Je was zalig lieverd”, zucht Edwin, “maar ik moet zo wel weer gaan. Is het goed als ik nog even een koffietje maak?”

“Gaan?” vraag ik. “Kun jij rijden dan?” Het is midden in de nacht en Edwin heeft net als ik flink van de fles met mdma lopen lurken. Terwijl ik nog helemaal rozig tegen zijn behaarde borst lig, gaat hij over tot de actiemodus.

“Komt goed”, verzekert hij me. Hij moet het trouwens zelf maar weten ook. Misschien laat-ie zich wel gewoon ophalen door zijn dienstauto, dat zou een grap zijn. De politiek kent vele geheimen en zelfgemaakte uitzonderingen op de regels, dat blijkt maar weer.

“Voel je vrij”, antwoord ik.

“Of maak jij ’m, dan spring ik even onder de douche.”

“Doe maar”, glimlach ik. Dat geeft mij namelijk de kans om het zakje van de pillen te verstoppen en even door zijn spullen te neuzen.

Dit is de troosteloze afterparty van je hart verpanden aan Somebody else’s guy. Een avond vol lust en vuurwerk, voelend als liefde, maar de grote finale blijft uit. O, what I’m I supposed to do, baby, When I’m so hooked-up on you? Ooh, Then I realize, oh, I realize, That you are somebody else’s guy, guy, oh yeah. Ik ben niet verliefd, heus, maar ik kan me nu wel iets voorstellen bij de woorden van Jocelyn Brown.

Ik sta op en voel dat alles duizelt. Alsof iedere stap in een wolkenbed landt. Niet vervelend overigens. Bijna dansend beweeg ik me richting de keuken en ga op zoek naar mijn telefoon. Edwin heeft blijkbaar zijn kleding mee naar boven genomen, want ik zie niks. Het bruine zakje wel, en zijn schoenen. Wat is m’n plan? Ik heb geen idee, en kan totaal niet nadenken nu. Eerst maar koffie.

Misschien moet ik zelf maar een paracetamol nemen, zoals ik dat ook na drie wijn doe om te ontnuchteren. Morgen, of eigenlijk straks, heb ik namelijk wel weer avonddienst. Gaat dat eigenlijk wel samen? Op mijn telefoon zoek ik naar de combinatie mdma en paracetamol. Het kan prima, maar ik zie ook iets waarvan mijn hart overslaat. Deze pil is 72 uur zichtbaar, lees ik. Niet in mijn ogen, maar wel in mijn urine. Dus wat doe ik? Stel dat Lisanne écht die drugstest eist. Nee, het is wel goed. Ik weiger gewoon.

Glimlachend laat ik mezelf op mijn bank zakken, voluit meezingend met Magic van Robin Thicke. Dit heb ik altijd al een lekker nummer gevonden. Magisch was het vanavond. Ik moet wel oppassen dat ik niet te veel ga voelen.

Edwin neemt wel zijn tijd. Waarom blijft hij zo lang boven? Zijn koffie is al bijna koud. Ik maak een nieuwe kop en sluip de trap op. De badkamerdeur staat wagenwijd open, die van Roos op een kier.

“Wat doe je!” roep ik verschrikt. Edwin staat voorovergebogen bij Roos’ bureau. In zijn boxershort.

“Ik zoek een oplader, ik heb nog maar drie procent”, zegt hij droog.

“Dat kun je toch gewoon aan mij vragen?” antwoord ik fel. “Ik vind het echt niet prettig dat jij zomaar in de kamer van mijn dochter staat. En zij ook niet.”

“Ze weet toch niet dat ik er ben?”

“Nee, maar daar gaat het niet om. Je kunt niet zo vrij door mijn huis banjeren, want ik woon hier niet alleen.”

“Dat weet ik, want Ruud is al een tijdje geleden vertrokken.”

Verbaasd kijk ik hem aan. “Je bent over twee weken jarig. Natuurlijk weet ik dat. Ik heb wel even onderzocht aan wie ik mijn naakte lichaam schonk. Wat denk jij dan? Ben je vrij op je verjaardag? Ik heb een mooie verrassing voor je in gedachten. Vrijdag of zaterdag, wat wil je?”

En dan: “Lekker, die koffie, dank je.” Edwin pakt het kopje aan, geeft me een zoen en loopt terug naar de badkamer. Deze man doet zich liever voor dan hij is. Als die zooi straks uit mijn lijf is, ga ik mijn plan verder uitdenken, dat is zeker. In deze man moet ik me niet vergissen.

Ik word wakker van de zon die op mijn gezicht brandt. Het is september, maar het lijkt wel juli. Met mijn ogen nog dicht tast mijn hand over het nachtkastje, zoekend naar mijn telefoon. De wekker is nog niet gegaan, dus dat ik nu uit mezelf wakker wordt, bewijst dat het wel meevalt met die kater.

Toch niet, blijkt, want die wekker heb ik blijkbaar niet gezet en ik heb wel vier oproepen gemist. Shitterdeshit! Het is kwart voor twee en ik had al anderhalf uur op mijn werk moeten zijn. Nee! Meteen ben ik klaarwakker. En opvallend zakelijk. Bellen met excuses heeft geen zin, mijn enige optie is de overdrijving. Ik bel Lisanne, niet via de afdeling, maar mobiel.

“Waar ben je?” is het enige wat ze zegt.

“Ik ben ziek geworden vannacht, en ben net pas wakker, dus-”

“Mirjam. Dit is het allerslechtste moment om ziek te zijn. Verplanken wil dat ik een dossier over je opbouw, dus als je slim bent, kom je straks gewoon en draai je morgen ook de dienst van Saskia, die nu voor je inspringt.”

“Het gaat echt niet”, zeg ik zonder blikken of blozen. Het is nu een principekwestie voor me. Plus: als ik nu ook in zo’n potje moet piesen, dan ben ik helemaal klaar.

“Ik voel me vreselijk beroerd. Had je al gehoord dat mijn auto beklad is in de garage? Het is me allemaal even te veel, en ik moet nu voor mezelf zorgen. Des te eerder ben ik weer beter.”

“Mirjam, ik ben nog altijd jouw leidinggevende en ik zeg je nu nogmaals dat ik je hier verwacht. Zo snel mogelijk.”

“Zo snel mogelijk, precies”, antwoord ik.

Ik laat me achterover in bed vallen en open de app van Edwin.

22 september goed voor je? Dan kan ik namelijk ook weg en heb ik ook echt even tijd. Maken we je verjaardag onvergetelijk.

Spontaan krijg ik een idee hoe we mijn verjaardag inderdaad onvergetelijk kunnen maken. Ook voor Diana. Zijn vrouw.