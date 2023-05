10x workshops op de Libelle Zomerweek die je niet wil missen

Hier vind je onze 10 favorieten workshops:

1. Masterclass: skin care

In de interactieve workshop van Sanex laat een huidexpert je ontdekken welk huidtype jij hebt en welke huidverzorging daarbij het beste past. Extra leuk: na afloop van de workshop krijg je een passend product mee naar huis.

2. Italiaanse stijltips

Styliste Odette Simons komt namens het Italiaanse modemerk Intrend naar The Hills, ons workshopplein, om je tijdens een workshop te leren hoe je je figuur accentueert, welke kleuren en stijlen bij je passen en ze geeft je alle tips & tricks om stralend voor de dag te komen.

3. Creatief met wijn & port

Tijdens deze workshop met wijnen uit de Portugese Douro beland je eerst in een ware cocktail masterclass van Warre’s. Daarna pak je een T-shirt of een totebag en ga je samen met Altano tie dye-en met wijn.

4. Wat van ver komt... Tex Mex workshop

De koks van Santa Maria staan tijdens de Libelle Zomerweek klaar om de geheimen van de Tex Mex-keuken met je te delen. Je leert in vier gemakkelijke stappen een lekkere maaltijd op tafel te zetten.

5. Knippen en plakken met ‘Jan, Jans en de Kinderen’

Ben je dol op deze populaire strip? Schuif aan en maak in een uurtje van een oud vaasje, een dienblad of kop-en-schotel een Jan, Jans en de Kinderen strip-pronkstuk.

6. Kofferlabel

Philadelphia Zorg is er deze Zomerweek met een atelier én een workshop. In het atelier kun je de kunstwerken zien die in de creatieve ateliers van Philadelphia worden gemaakt. In de workshop-tent kun je zelf aan de slag. Met gerecyclede decordoeken van de Libelle Zomerweek 2022 maak je een leuk kofferlabel voor de eerstvolgende vakantie.

7. Aquarellen met Kri-eet

Tijdens de workshop van Kri-eet leer je de basistechnieken van het aquarellen in combinatie met stempelen en handletteren. Voeg nog wat getekende bloemen toe en er ontstaat een prachtige A5-poster.

8. Masterclass scones bakken

De Ierse chef Joan van Coffeelicious Bakery geeft een gezellige masterclass waarin jij alle tips krijgt die nodig zijn om zelf in een handomdraai scones te bakken. Dus haal de clotted cream en de lemon curd maar vast in huis, want de komende tijd ga je smullen van zelfgebakken scones.

9. Tangle-tekenen

Tangle-tekenen is doodle-en, maar dan nog leuker. Atelier de Groene Ballon neemt Tangle-kaarten mee met daarop mooie ontwerpen. Met een fineliner doodle je de vlakken vol met verschillende patronen.

10. En nu JIJ

Ken je dat: jouw to-dolijst lijkt oneindig en het item ‘voor jezelf zorgen’ bungelt ergens onderaan die lijst. In de workshop van Zet jezelf op 1 leer je hoe je weer de regie over je leven pakt. Want als je dat doet, bruis je binnenkort weer van de energie.

Tip 1: Een overzicht van alle workshops op The Hills die tijdens de Libelle Zomerweek worden gegeven, vind je hier.

Tip 2: Nog geen tickets gekocht voor de Libelle Zomerweek? Je kunt nog tot 11 mei tickets kopen in onze ticketshop voordat de prijzen stijgen.