Aftellen tot de Libelle Zomerweek: een kijkje achter de schermen

De opbouw van de Zomerweek

Op het evenemententerrein in Vijfhuizen hangt nu al een bijzondere sfeer. Binnen wordt een groot podium gebouwd. Hier treden over een paar dagen onder andere Ilse DeLange, Miss Montreal, Frans Duijts en Berget Lewis op. Even verderop wordt hard gewerkt aan een heus hotel! Het hotel-in-wording bestaat nu nog uit kale wanden, ladders en het geluid dat je hoort komt uit krakende speakertjes. Zodra de Zomerweek zijn poorten opent, is het sfeervolle Hotel Libelle dé plek voor de interviews met bijzondere auteurs, de huiskamerconcerten (met mooi geluid!) en de leukste masterclasses over mode, kleur en beauty. Het programma is compleet, je leest er hier alles over.

Het podium wordt opgebouwd Beeld Libelle

Winkelen en workshoppen

Buiten worden nieuwe winkelstraten aangelegd: The Strip en Rodeo Drive. Zeven dagen lang vind je hier de langste winkelstraat van Nederland, met maar liefst 1,8 kilometer vol shops! Honderden stands worden as we speak opgebouwd, zodat je er vanaf 11 mei op je gemak kunt winkelen. Van accessoires tot beautyproducten, en van food tot mode; hier kun je werkelijk alles vinden. Niet veel verderop verschijnt het workshopplein The Hills, waar elke dag tientallen leuke workshops worden gegeven. Van een masterclass scones bakken tot het knopen van een sleutelhanger en alles wat daar tussenin zit. Hier zie je alvast welke workshops je over een paar dagen kunt volgen.

De plantenbakken voor de Libelle tuin Beeld Libelle

Achter de schermen

Jij en je vriendinnen zien er straks niks meer van, maar over het hele terrein worden nu de nodige ingrepen gedaan. Zo kunnen in de foodtrucks en stands straks de lekkerste gerechten worden gemaakt, kun je op verschillende plekken gebruik maken van het toilet, kun je overal genieten van muziek en is elke stand voorzien van elektra.

De muur voor de Libelle pool Beeld Libelle

Finishing touch

En wanneer alles op zijn plek staat is het natuurlijk zaak dat we de boel leuk aankleden. Onze stylisten hebben magische handen en toveren het hele terrein om in de sfeer van Sunset Boulevard. Denk aan zoete pastelkleuren, strandvibes, Hollywood glamour en de sfeer van een eindeloze zomer. Hier zou je het hele jaar wel willen blijven!

Tickets met korting

De taart van Libelle.nl 25 jaar. Beeld Libelle

LIBELLE ZOMERWEEK 2023 Waar: Vijfhuizen, bij Expo Greater Amsterdam

Wanneer: 11 tot en met 17 mei

Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur

Welkom vanaf: 9.30 uur op het voorplein (waar de koffie al voor je klaarstaat)

Meer informatie: libellezomerweek.nl

