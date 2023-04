Dit is er donderdag 11 mei allemaal te doen op de Libelle Zomerweek

De opening vindt plaats op het hoofdpodium van Sunset Boulevard. Hier kun je vanaf 9:30 uur al terecht. Dat betekent: lekker rustig opstarten met koffie en (aardbeien)gebak.

Jim Bakkum komt ook

Op Sunset Boulevard is het na de opening een komen en gaan van muzikale artiesten. Aan het eind van de dag, rond 17 uur zie je er bijvoorbeeld Jim Bakkum die een tribute brengt aan Frank Sinatra. Wil je weten wat je de rest van de dag kunt zien op het podium? Je vindt het hele programma van Sunset Boulevard hier.

Volop leuks in Hotel Libelle

In Hotel Libelle kom je bekende gezichten uit het blad en van de website tegen. Onze illustrator Dewie maakt ‘live drawings’ van de bezoekers, beautyvlogger Carmen geeft een live make-upsessie, Susan van Mode à la Suus geeft tips en sportvlogger Stijntje maakt iedereen enthousiast om meer te bewegen. Special guest Micha Blok (je kent haar van Radio 1) komt vertellen over haar boek Mama Lee. En dat is nog lang niet alles. Het hele programma van Hotel Libelle vind je hier.

Boeklancering: Een familie en een Griekse God

Ze zijn er alle vier: auteurs Roos Schlikker, Femmetje de Wind, Elle van Rijn en Ronald Giphart. En dat heeft een reden. Vandaag vieren ze in Hotel Libelle de lancering van hun nieuwe boek: Een familie en een Griekse God. Het boek gaat over een familie die hoopt op een luxe vakantie naar Griekenland te gaan, maar in werkelijkheid een back to basic wandelvakantie door het Griekse binnenland maakt. Hoe meer kilometers de familie maakt, hoe meer opgekropte frustraties en verdriet naar boven komen. Jet Sol zal de auteurs interviewen en daarna is het boek te koop en kun je het laten signeren. Wees erbij om 12:45 uur!

Elke dag

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met standjes. Kijk nu al welke shops je kunt verwachten.

De innerlijke mens sla je op zo’n feestelijke dag niet over. Of je nou zin hebt in gebak, een burger, een salade of een goede sandwich, bij onze foodstands kun je het allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Wat is een Zomerweek zonder workshops? Daarom is er een goed gevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wilt volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

Scoor snel je kaartje voor de Libelle Zomerweek.