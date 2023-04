Dit is er vrijdag 12 mei allemaal te doen op de Libelle Zomerweek

Interviews en prijzen

Kom deze dag zeker even binnenkijken in Hotel Libelle. Je zou er zomaar Astrid Joosten aan de bar kunnen treffen. Zij wordt geïnterviewd door Jet Sol die haar zeven wijnvragen gaat stellen. Ook leuk: om 12.30 uur kun je bij de uitreiking van de Libelle Ster zijn! Het is de hele dag een leuke, gezellige boel in het hotel, het hele programma vind je hier.

Showbusiness op Sunset Boulevard

Wat je zeker niet wil missen? Wat dacht je van een feestje met Frans Duijts? De Amsterdamse volkszanger staat ’s middags om 17.00 uur op het hoofdpodium van Sunset Boulevard. Voor heel even ben je niet in Hollywoodsferen, maar in die van een bruin café. Gezellig! Op Sunset Boulevard bruist het de hele dag, met quizzen, muziek en modeshows. Je vindt hier het hele programma.

Elke dag Libelle Zomerweek

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met standjes. Kijk nu al welke shops je kunt verwachten.

De innerlijke mens slaan we op zo’n feestelijke dag niet over. Of je nou zin hebt in gebak, een burger, een salade of een goede sandwich: bij onze foodstands kun je ze allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Wat is een Zomerweek zonder workshops? Ondenkbaar natuurlijk, daarom is er een goed gevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wil volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

