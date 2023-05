Dit is het leukste Moederdagcadeau voor deze zonnige zondag

Libelle’s zomerweek 2023 bij de Expo Haarlemmermeer is in volle gang. Je kunt nog tot en met 17 mei van al het leuks genieten, maar op Moederdag samen met je moeder(figuur) is dat natuurlijk extra leuk.

Zonnig weekend

Zie je het al voor je? Het zonnetje straalt over The Strip en er zijn allerlei gezellige activiteiten te doen: een quiz over Nederland, een stoelendans (mét prijzen), een silent muziek bingo én een silent disco. Koptelefoon op en gaan.

Moederdag concert

Zin je liever hardop? Er is ook en concert met alleen Nederlandse vrouwelijke artiesten. Wat dacht je van Ilse DeLange, Miss Montreal, Edsilia Rombley, Female Fusion en Loïs Lane? Dat belooft spectaculair te worden. Hier lees je precies hoe laat elke artiest optreedt.

Het gezelligste dagje uit

Ook zijn er workshops, een modeshow, meet en greets, lekker eten, drinken én de langste pop-upwinkelstraat van Nederland. Van make-up tot mode, en van lekkernijen tot accessoires, op The Strip en Rodeo Drive, kun je shoppen tot je er bij neer valt. Maar er is nog veel meer leuks om te doen, bekijk hier het hele programma van 14 mei.