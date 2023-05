Dit is het programma voor maandag 15 mei op de Libelle Zomerweek

Muzikale verrassingen

Houd je van muziek, dan wil je deze dag het hoofdpodium op Sunset Boulevard zeker niet overslaan. De dag begint al met een swingend optreden van Sax with a DJ. In de loop van de dag volgen prachtige tributes aan Frank Sinatra en Elvis Presley. En tegen het eind van de middag kun je genieten van een optreden van Ruth Jacott en coverband New Timeless. Ondertussen vinden er intieme huiskamerconcerten plaats in Hotel Libelle van de band You, me & the other Folks. Check het programma, zodat je weet hoe laat jouw favoriet gaat optreden.

Mode kijken en shoppen!

Wie wil weten wat de trend is qua mode komende zomer of wil weten welke kleuren en modellen het beste bij haar past, zit ook goed op de maandag. Op Sunset Boulevard kun je drie keer genieten van een modeshow. En zie je iets moois, dan wandel je aansluitend door naar Rodeo Drive of The Strip waar je de geshowde kleding kunt shoppen. Natuurlijk doe je dat niet voordat je een bezoek hebt gebracht aan Hotel Libelle. Daar kun je terecht bij Karen en Marijke (stylist en kleurexpert), die je precies vertellen welke kleding en kleuren er goed bij je passen. Tips: om 13.45 uur geeft C&A een masterclass in Hotel Libelle én is er een interview met niemand minder dan Nicci French!

Elke dag

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met standjes. Kijk nu al welke shops je kunt verwachten.

Lekker eten sla je op zo’n feestelijke dag natuurlijk ook niet over. Of je nou zin hebt in gebak, een burger, een salade of een goede sandwich? Bij onze food stands kun je het allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Wat is een Zomerweek zonder workshops? Dat is natuurlijk ondenkbaar en daarom is er een goed gevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wilt gaan volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

