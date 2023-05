Dit kun je doen op dinsdag 16 mei van de Libelle Zomerweek

Dat wordt swingen!

Zorg ervoor dat de keel gesmeerd is en dat de heupen los zijn: vandaag komen Toontje Lager (Erik Mesie) én Wolter Kroes naar het podium van Sunset Boulevard. Dat wordt dansen en zingen! Verder kun je gedurende de dag genieten van Sax with the DJ en tributes aan Elvis Presley, Frank Sinatra en coverband The Originals. Ben je dol op humor & muziek? Kom dan langs in Hotel Libelle. Daar treedt stand-up comedian en muzikant Roel C. Verburg op.

Meet the team op de Libelle Zomerweek

In Hotel Libelle kun je vandaag veel bekende gezichten van de Libelle redactie tegenkomen. Columnist Hanneke Mijnster heeft nieuws (!), Libelle coördinator Susan (van Mode a la Suus) vertelt hoe zij haar maatje-meer kleding bij elkaar shopt, je krijgt tips en tricks van huidexpert Kuno en onze eigen sportvlogger Stijntje vertelt hoe zij zichzelf zover heeft gekregen om in beweging te komen. In het programma zie je hoe laat je welke ‘Libelle’ kunt treffen.

Elke dag

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met standjes. Kijk nu al welke shops je kunt verwachten.

De innerlijke mens sla je op zo’n feestelijke dag niet over. Of je nou zin hebt in gebak, een burger, salade of een goede sandwich; bij onze foodstands kun je het allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Wat is een Zomerweek zonder workshops? Ondenkbaar natuurlijk, daarom is er een goed gevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wilt volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

