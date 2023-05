Dit kun je doen op zondag 14 mei tijdens Libelle Zomerweek in Concert

Zomerweek in Concert

Een concert met alleen Nederlandse vrouwelijke artiesten. Wat dacht je van Ilse DeLange, Miss Montreal, Edsilia Rombley, Female Fusion en Loïs Lane? Dat belooft spectaculair te worden! Dus trommel je vriendinnen op, dit wil je niet missen. Ilse DeLange en Miss Montreal geven op zondag 14 mei allebei een concert van een uur op Sunset Boulevard tijdens Libelle Zomerweek! Hier lees je precies hoe laat elke artiest optreedt

Te gast in ons hotel

Ook het programma van Hotel Libelle staat deze zondag van minuut tot minuut vol met leuke, interessante gasten. dokter Rutger komt, net als Roos Schlikker en sekscolumnist Bettina Voos. En als je je soms afvraagt hoe het toch komt dat je geld soms in het niks lijkt te verdwijnen: om 15.30 uur schuift budgetcoach Danitia aan aan de bar om daarover te vertellen. En tussendoor kun je hier genieten van huiskamerconcerten van coverband Akoestix. Het hele programma van Hotel Libelle zie je hier.

Elke dag

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met stands. Kijk nu al welke shops je kunt verwachten.

De innerlijke mens sla je op zo’n feestelijke dag natuurlijk niet over. Of je nou zin hebt in gebak, een burger, een salade of een goede sandwich, bij onze foodstands kun je het allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Workshopplein

Wat is een Libelle Zomerweek zonder workshops? Ondenkbaar natuurlijk, daarom is er een goedgevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wilt volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

