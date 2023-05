Dit kun je woensdag 17 mei doen op de Libelle Zomerweek

Dagje Hotel Libelle

Het is dat er nog zoveel ander leuks te doen is vandaag, anders luidde ons advies: blijf de hele dag in Hotel Libelle! Dan heb je een topdag. Zo kun je kijken naar een live make-upsessie van beautyvlogger Carmen, kun je genieten van een huiskamerconcert van Fabiana Dammers, krijg je maatje-meer shoptips, hoor je royaltynieuws en krijg je budgettips! En dat is nog lang niet alles. Check het hele programma, zodat je zeker weet dat je niks mist.

Music maestro!

Een feest is pas een feest als er muziek is. En dat is er! Kom naar het hoofdpodium op Sunset Boulevard, daar swingt het de hele dag. ’s Ochtends begint het met Sax with the DJ en aan het einde van de middag sluit Qmusic-dj Menno Barreveld af. Tussendoor kun je genieten van tributes aan Elvis Presley en Frank Sinatra, maar ook coverbands The Originals en Feelings en zanger Henk Dissel treden op. Kijk hier hoe laat jouw favoriet op het podium staat.

Elke dag op de Libelle Zomerweek

Natuurlijk is je dag niet compleet zonder te shoppen. Daarom zetten we deze dag Rodeo Drive en The Strip helemaal vol met stands. Kijk nu al welke shops je niet wilt missen.

De innerlijke mens sla je op zo’n feestelijke dag niet over. Of je nu zin hebt in gebak, een burger, salade of een goede sandwich, bij onze foodstands kun je het allemaal krijgen. Op de plattegrond zie je waar ze staan.

Wat is een Libelle Zomerweek zonder workshops? Ondenkbaar natuurlijk, daarom is er een goed gevuld workshopplein, genaamd The Hills. Kijk alvast welke workshop jij wil volgen en geef je op de dag zelf op bij de inschrijfbalie op Sunset Boulevard.

