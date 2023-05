Dubbel feest: Libelle.nl bestaat 25 jaar tijdens de Libelle Zomerweek en trakteert!

Rad van Fortuin

Omdat libelle.nl jarig is, trakteren we op mooie prijzen. Draai aan het Rad van Libelle om kans te maken op een van de prijzen. Het rad staat elke dag voor je klaar in Hotel Libelle. En als je niet naar de zomerweek komt, dan tippen we je om aanstaande woensdag lekker hier online even een kijkje te komen nemen.

We zijn er ondersteboven van

Een van de kamers van Hotel Libelle is door libelle.nl ingericht als Upside down room. Dit is dé plek om een bijzondere foto van jou en je vriendinnen te maken. Daarom hebben we in de kamer een fotohokje neergezet. Perfect om jullie uitje te vereeuwigen.

Taart!

Een feest is geen feest zonder taart. Die van libelle.nl is lekker lang houdbaar en gaat dus de hele week mee. Het geheim? Je kunt ’m niet opeten. Deze XL-taart is een selfiespot, dus ‘klim’ op de taart, telefoon in de hand en smile!

