Gaat dat zien: de langste pop-upwinkelstraat van Nederland op de Libelle Zomerweek

De Libelle Zomerweek is in volle gang. Hét jaarlijkse feest voor vriendinnen biedt dagelijks honderden stands waar je je hart kunt ophalen op het gebied van beauty, wonen en lifestyle. Je vindt er de laatste mode, mooie make-up, accessoires, boeken, lekkere aanvullingen voor je voorraadkast en nog veel meer dingen waar je blij wordt. Kom dus heerlijk struinen en shoppen. Hier vind je het volledige overzicht.

Modeshow

Op het grote podium op Sunset Boulevard zie je bovendien dagelijks modeshows van bekende merken, zoals Dyanthe, C&A en MS Mode, en krijg je meteen mee welke trends er dit voorjaar en deze zomer te zien zijn. Leuk om inspiratie op te doen en aansluitend te shoppen. De merken die je tijdens de modeshows voorbij ziet komen, hebben ook een shop in onze winkelstraat. Op het programma van Sunset Boulevard zie je precies hoe laat de shows plaatsvinden.

Stijladvies van de experts

Vind je kleding shoppen soms wat ingewikkeld - wat past er bij jouw figuur, welke kleuren staan je goed en waar moet je op letten als je iets uit het kledingrek haalt? - kom dan eerst langs in Hotel Libelle. Daar zijn iedere dag experts aanwezig die je hier alles over kunnen vertellen. Susan van Mode à la Suus laat je zien hoe je er fantastisch uit kunt zien als je een maatje meer hebt (en dat je je vooral niets moet aantrekken van dat maatje meer), modevlogger Liselotte geeft samen met Corlieske van C&A stylingtips en Karen en Marijke geven je kleuradvies. Zo kan dat shoppen niet meer misgaan! Op het programma van Hotel Libelle zie je hoe laat jouw favoriete expert aanwezig is.