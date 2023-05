Grand opening: Libelle Zomerweek van start met Paul de Leeuw

Als je, net als de Libelle-redactie dol op de muziek van Paul de Leeuw, dan kwam je vandaag aan je trekken. Paul bleef na de opening namelijk op het podium staan om een aantal van zijn hits te zingen. Meezingen was toegestaan!

En er is nog meer leuk nieuws rondom Paul de Leeuw. Vanaf de opening van de Libelle Zomerweek is hij zeven weken lang zomercolumnist voor Libelle. Reken op hilarische verhalen over vakanties die net niet liepen zoals gepland.

De Libelle Zomerweek belooft weer een gezellige boel te worden! Beeld Libelle

Kom je ook naar de Libelle Zomerweek in Vijfhuizen? Dit jaar vieren we het grootste vrouwenevenement van Nederland alweer voor de 26e keer. Het worden zeven onvergetelijke dagen bomvol optredens, modeshows, workshops, een twee kilometer lange shoppingroute en heel veel lekker eten en drinken.

Hilmar Mulder en Paul de Leeuw openen de Libelle Zomerweek 2023 Beeld Libelle

Meer informatie over de Libelle Zomerweek en toegangstickets vind je op libellezomerweek.nl.