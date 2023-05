Het is een feest op de Libelle Zomerweek!

Onvergetelijk, dat is het enige passende woord als we terugdenken aan de opening van de Libelle Zomerweek op 11 mei. De muziek- en dansgroep Slag & Vlag, een groep muzikale mensen met een verstandelijke beperking, bracht iedereen direct in feeststemming. Paul de Leeuw deed er - samen met Libelle hoofdredacteur Hilmar Mulder - nog een flinke duit bovenop.

De opening van de Libelle Zomerweek door Paul de Leeuw & hoofdredacteur Hilmar Mulder Beeld David Stegenga Fotografie

Na de officiële opening ging het pas echt van start. Het workshopplein The Hills stroomde al snel vol met enthousiaste bezoekers die zich eerder die ochtend hadden opgegeven bij de balie in Sunset Boulevard. Ook de winkelstraten op Rodeo Drive en The Strip bleven verre van leeg. Iedereen kwam kijken en shoppen, want er is zoveel leuks te vinden!

Lekker shoppen op de Libelle Zomerweek. Beeld David Stegenga Fotografie

Het podium van Sunset Boulevard was de thuishaven van diverse artiesten. Het dak ging eraf bij optredens van Jim Bakkum die een tribute gaf aan Frank Sinatra, maar ook Berget Lewis, Frans Duijts en vele anderen zorgen voor voetjes van de vloer. Er werd ook volop gedanst tijdens het Foute Halfuur van Q-music DJ Menno Barreveld. In Hotel Libelle kon worden geluisterd naar huiskamerconcerten, werd er kleur- en modeadvies gegeven en werden er wijnvragen gesteld aan Astrid Joosten.

Kleuradvies tijdens een van de vele workshops op de Libelle Zomerweek. Beeld David Stegenga Fotografie

De komende dagen staat er nog veel meer leuks op de planning. Het hele programma en toegangstickets vind je op libellezomerweek.nl. Koop snel een ticket nu het nog kan. Tot op de Libelle Zomerweek!