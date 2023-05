Hiep, hiep: Libelle.nl bestaat 25 jaar en dat vieren we met héle mooi prijzen

Compleet het tegenovergestelde van hoe we nu werken. Vandaag de dag serveren we je dagelijks rond de 30 nieuwsberichten - van de nieuwste looks van Máxima tot de beste slaaphouding, van goede recepten tot een kennismaking met de nieuwe Boer zoekt vrouw-kandidaten.

Libelle 1998 Beeld Libelle

Trip down memory lane

Destijds waren we al koploper, als je het ons vraagt. We pionierden met de eerste vrouwenwebsite en hielpen lezeressen ook al waar nodig. Met sinds jaren onze vaste kapper Rob Peetoom (kijk hier maar even). Brieven (of in dit geval e-mails) van de week (deze) en een heel digitaal computer-ABC - want tsja... wat nu zo logisch is, was dat 25 jaar geleden iets minder.

Libelle 1998 Beeld Libelle

Hiep hoera, 25 jaar feest!

Wie jarig is trakteert! En daarvoor ben je hier. Van 11 tot 17 mei 2023 vieren we onze verjaardag - zowel live op de Libelle Zomerweek als digitaal, want hier begon het allemaal. Iedere dag kun je hier draaien aan het rad en maak je kans op mooie prijzen. Nieuwsgierig naar de prijzenpot? Déze prachtcadeaus vind je terug in het Rad van Libelle!

Zin om te draaien? Scroll dan snel naar beneden!

In de Libelle.nl 25 jaar prijzenpot:

50X 3 maanden gratis luisteren naar Fluister t.w.v. €9,99 per maand

Gek op lezen, maar veel te weinig tijd? Dan is Fluister - het Nederlandse audioplatform - iets voor jou. Hier kun je duizenden e-books, luisterboeken en podcasts beluisteren. Weet je niet waar je moet beginnen, ook daar heeft Fluister over nagedacht. Journalisten en auteurs als Olaf Koens, Suzanne Vermeer en Bart van Loo tippen hun favorieten. LIKE! Je wilt dit gewoon (f)luisteren!

25X zonnebrandcrème Tenue de Soleil 150 ml t.w.v. €29,95

Tenue de Soleil is opgericht door dermatoloog en huidkankerexpert (MD PhD) Dr. Daniel Kadouch met één missie: je huid beschermen tegen overmatige zonblootstelling en het promoten van bewustzijn rondom zonveiligheid. Want wist je dat na vijf zonverbrandingen – vooral tijdens je kindertijd – je risico op huidkanker later verdubbelt? Dat wil je natuurlijk niet. Zelfs als de zon zich dit jaar weinig laat zien... zodra-ie er is, is het de hoogste tijd om te smeren en met een lekkere tube Tenue de Soleil zit je wel goed deze zomer.

25X Martina Rabbit vibrator, Cala Azul t.w.v. €59,95

Een vleugje peper in de slaapkamer. Martina uit de Cala Azul-collectie is een luxe Rabbit vibrator t.w.v. €59,95, speciaal ontworpen om tegelijkertijd de G-spot en clitoris te stimuleren. Dankzij het compacte formaat en het ultrazachte siliconen is de vibrator perfect te bedienen. Schakel eenvoudig tussen de 10 vibratiestanden en ontdek jouw favoriet, zelfs in bad, want de vibrator is geheel waterproof.

10X The Cool Market stergerechtenbox t.w.v. €100,-

Maaltijden van (sterren)restaurants voor elke dag van de week? Dat kan met The Cool Market. The Cool Market is een online platform, dat maaltijden van sterrenchefs en de betere restaurants van Nederland ingevroren aan huis bezorgt. Zo kan je overal in Nederland genieten van de aspergesoep van tweesterrenchef Dick Middelweerd van restaurant De Treeswijkhoeve uit Brabant. Of van een heerlijke Thaise beef of kip cashew, bereid door de chefs van BaiYok in Zwolle, misschien wel de beste Thai van Nederland.

We mogen maar liefst 10 pakketten weggeven t.w.v. €100,- hiermee kan je jezelf trakteren op een voor-, hoofd- én nagerecht van de culinaire helden in Nederland. Geloof ons, na het proberen van deze maaltijden, wil je nooit meer anders. Schandalig lekker.

1X De Velvet Ploov van Stoov t.w.v. €119,99

Laten we eerlijk wezen, de meeste vrouwen zijn koukleumen. ’s Avonds lekker op de bank ploffen met een dekentje: héérlijk. Dat dekentje is met deze fijne gadget niet nodig, we mogen namelijk een velvet Ploov van Stoov weggeven. Dit is een warmtekussentje, ideaal voor in je rug. Ook superlekker tijdens de typisch Hollandse zomeravonden (lees: het koelt af) waarbij je lekker wordt opgewarmd. Deze Ploov Velvet is aan beide zijden knuffelzacht en geeft een glanzende touch aan ieders interieur. Helemaal ‘hotel chique’.

1X Philips Stand Steamer 3000 Series t.w.v. €179,95

Een echte modemusthave. De zomer schreeuwt om zwierige stoffen en luchtige materialen. Die vragen om extra aandacht om zwierig te blijven en daar komt de nieuwe kledingstomer van Philips met kantelbaar StyleBoard goed bij van pas. Dankzij deze geïntegreerde strijkplank en de grote spitse stoomkoker kun je alle soorten stoffen snel en gemakkelijk ontkreuken. In minder dan 60 seconden warmt de stomer op en kun je aan de slag. Door de kantelbare strijkplank, het ‘StyleBoard’, pers je je kledingstuk als het ware tussen de stoomplaat en het bord en voilà, je komt helemaal smooth voor de dag.

1X Weleda Verstevigende Gezichtsverzorgingset t.w.v. €107,96

Dit fijne gezichtsverzorgingspakket van Weleda is perfect voor de 40-plus huid. Het serum met granaatappelpitolie stimuleert celvernieuwing en verstevigt de huid. Kortom, na jezelf ondergedompeld te hebben in al dit lekkers van Weleda kom je stralend de dag door. In deze set vind je een serum, oogcontour-, dag- en nachtcrème. Smeren maar.

1X Weleda’s zomerfavorieten t.w.v. €28,97

Het is geen zomer zonder de zomerfavorieten van Weleda. Dompel jezelf onder in Happiness douchegel waarna je naar grapefruit, mandarijn en limoen ruikt (yum!), smeer jezelf vervolgens in met de heerlijkste alles-in-één-crème en geef je lichaam een fruitige boost met de ultra-light dry oil waarbij je je droge huid voorziet van de perfecte dosis hydratatie. Héérlijk.

1X Molton Brown Fiery Pink Pepper set €60,-

Denk je aan koninklijk ontspannen? Dan ben je bij Molton Brown aan het juiste adres. Deze Fiery Pink Pepper-set laat je heerlijk fris en een beetje pittig ruiken. We mogen een soap bar weggeven t.w.v. €25,- (goed voor milieu). Heerlijk zacht, romig schuim en een fris gevoel. Behalve deze heerlijke zeep krijg je er ook een Infinite bottle t.w.v. €40,- bij. Deze fles is speciaal ontworpen zodat je ’m kunt bijvullen. De hervulbare Bath & Shower Gel-fles is gemaakt van 100% gerecycled en oneindig recyclebaar aluminium. Lekker én goed.

1X Molton Brown Rhubarb en Rose set €85,-

Je huis lekker laten ruiken, ook daarvoor ben je bij Molton Brown aan het juiste adres. Deze delicious Rhubarb & Rose geurstokjes helpen je ontspannen na een lange dag werk en dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Naast de geurstokjes t.w.v. €60,- krijg je er ook nog een lekkere handzeep t.w.v. €25,- bij, die ruikt naar rabarber, roos en pittige grapefruit. Mmmm...

3X Stylingsessie van Dyson t.w.v. €40

Zin in een gezellig dagje uit met je moeder, vriend(in), neefje of nichtje? Kan geregeld worden! Dyson - van de té mooie stylingproducten voor je haar - heeft een Beauty Lab in Amsterdam. Daar kun je een stylingsessie boeken met een Dyson stylist. Deze stylisten stylen je met de Dyson-producten zoals de air wrap, föhn en stijltang waarna jíj en je plus one met prachtig haar weer naar buiten lopen. Ideaal als je ’s avonds nog naar een feestje gaat of wil flaneren op het terras.

1X My E-zy pakket met zitzak t.w.v. €129,-

Zin om deze zomer lekker weg te ploffen in de tuin, op het strand of in het park? Dan word je helemaal blij van de E-zy zitzak. Met één druk op de knop blaast-ie zichzelf op en kun jij jezelf lekker opladen in het zonnetje. Dankzij de ingebouwde powerbank zit je ook nooit met een lege batterij van je telefoon of tablet.

1X Cruyff x Anouk Hoogendijk sneakers vanaf €89,95

Sportief aangelegd? Duimen maar dat jij deze mooie sneakers wint. Oud-profvoetballer Anouk Hoogendijk bracht voor sport- en lifestylemerk van Cruyff een heerlijk hebberigmakende collectie uit. Elegant, moedig, zacht en krachtig, precies zoals Anouk. Vergaap je hier alvast aan de collectie.

3X een paar Ipanema slippers vanaf €27,99

Slippers zijn voor iedereen een must in de zomer. Met de slippers en sandalen van Ipanema zit je altijd goed. Je loopt er niet alleen helemaal fashionable bij, de slippers van Ipanema zijn 100% recyclebaar en, net als al hun producten, vegan en vrij van giftige stoffen. En dát geeft een extra fijn gevoel.

3X ROQUEBRUN. selftan serum met glove t.w.v. €68,95

Bruin zonder zon? Geen probleem. ROQUEBRUN. is perfect om in de zomer een kleurtje te krijgen zonder zonbeschadiging op te lopen. ROQUEBRUN. is een zelfbruiner die niet vlekt, geen geur heeft, een natuurlijke kleur geeft én natuurlijke- en verzorgende ingrediënten bevat. De face - en body serums breng je dagelijks in de ochtend of avond aan op een schone huid en kun je zowel zonder als mét andere skincareproducten gebruiken. ROQUEBRUN. is namelijk zo ontwikkeld dat de hoofdingrediënten plantretinol, hyaluronzuur, collageen en aloë vera, perfect matchen met de behoeften van de gevoelige huid.

1X Pluizenverwijderaar van SteamONE t.w.v. €39,-

Hoe vervelend zijn pluisjes op je favoriete shirtje? Vooral als je hem daardoor in de kast laat liggen. SteamONE, bekend van hun handstomers, heeft nu ook de hít voor kleding die gaat pillen: de pluizenverwijderaar. Haal vervelende en lelijke pluizen in een mum van tijd van je kleding met deze pluizentondeuse.

Beeld Bredemeijer

1X Theepot Duet Design Boston 1,1 Liter t.w.v. €129,-

Theeleut? Lees snel verder: deze prachtige designtheepot van Bredemeijer kan straks van jou zijn. De theepot is een heuse eyecatcher en dankzij de dubbele wand blijft je thee zeker een uur warm.

25X L’Oréal Paris Revitalift vitamine C serum t.w.v. €39,99

Ontdek het baanbrekende Clinical 12% Pure Vitamine C + E + Salicylzuur Serum van L’Oréal Paris Revitalift. Al bij het eerste gebruik is het serum effectief tegen dofheid, een ongelijkmatige teint en de eerste tekenen van veroudering. Daarnaast helpt vitamine E het salicylzuur met het gladstrijken van de huidtextuur en het verminderen van zichtbare poriën. Zeg maar dag tegen lelijke lijntjes en hallo tegen een fris gezicht.

3X JUNGLÜCK set met AHA peeling en Hyaluron dagcrème t.w.v. €71,-

Geen idee welk huidtype je hebt? Dan zit je bij JUNGLÜCK goed. Alle producten uit hun assortiment zijn voor elk huidtype gemaakt én 100% vegan. We mogen een AHA Peeling weggeven die peelt, hydrateert en zorgt voor voelbaar meer elasticiteit in de huid. Daarnaast stimuleert het de collageenproductie. Om je huid vervolgens te vertroetelen met de Hyaluron dagcrème, die zorgt voor een intensieve hydratatie. De arganolie in het product houdt je poriën vrij en gaat onzuivere huid doeltreffend tegen. De aloë vera verzacht rode plekken en verlicht merkbaar ontstekingen. De perfecte producten om toe te voegen aan je skincare routine.

25X het boek ‘December slaan we even over’ van oud-Libelle-columnist Janneke Siebelink t.w.v. €21,99

Heb je genoten van de prachtige serie Janneke & Het hospice op Libelle.nl? Dan hebben we mooi nieuws. Oud-Libelle-columnist Janneke Siebelink heeft een deel van haar columns gebundeld in December slaan we even over. Dat het leven niet alleen ups, maar ook downs kent, weet Janneke Siebelink, sinds haar vrijwilligerswerk als kok in een hospice. In December slaan we even over vertelt ze over haar ervaringen aldaar. Dit boek laat je nadenken over wat belangrijk is in het leven.

4X 2 filmkaartjes voor ‘About my father’ t.w.v. €30

Zin in een gezellig avondje met je partner of vriendinnen? Kan geregeld worden. We mogen 4x2 tickets weggeven voor de film About my father. Het verhaal in een notendop: familie is alles. Sebastian is verloofd met Ellie. Zij moedigt hem aan om zijn vader Salvo, een kapper, mee te nemen op een weekend met haar superrijke en buitengewoon excentrieke familie. Het reisje ontwikkelt zich tot wat alleen kan worden omschreven als een hevige cultuurbotsing. Voor een avondje lachen, gieren, brullen, wil je naar deze film.

5X Theelers theepakket €7,95

Voor de theeleuten onder ons: trakteer jezelf op een theepakket van Theelers. Theelers ontwikkelde van krachtige kruiden als pipernel, citroenverbena, basilicum en gedroogde rozen een theeblend voor vrouwen: Women Balance. De blend heeft een rustgevende werking en helpt om de hormoonhuishouding in balans te houden. Daarnaast is de thee rijk aan antioxidanten, die goed zijn voor huid en haar en bovendien helpt de thee bij darm- en menstruatieklachten. De perfecte blend dus.

YES, ik wil winnen!