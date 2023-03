Ilse DeLange en Miss Montreal op Libelle Zomerweek in Concert

De Libelle Zomerweek heeft dit jaar op 14 mei een primeur: Zomerweek in Concert!

Een concert waaraan alleen Nederlandse vrouwelijke artiesten meedoen. Wat dacht je van Ilse DeLange, Miss Montreal, Edsilia Rombley, Female Fusion en Loïs Lane? Dat belooft spectaculair te worden. Dus trommel je vriendinnen op, dit willen jullie niet missen.

Anders dan anders

Tijdens de Libelle Zomerweek kun je dagelijks artiesten zien optreden op het hoofdpodium, maar dat is niet te vergelijken met Zomerweek in Concert. Op deze dag zijn de concerten uitgebreider en is het feest nog groter. Ilse DeLange en Miss Montreal geven beiden een concert van één uur.

Libelle zomerweek

Women Only line-up

Dit jaar maken we van moederdag een feest voor vrouwen, door vrouwen. Daarom staan deze dag alleen de beste, meest inspirerende vrouwelijke artiesten van Nederland op het podium.

“Nog nooit eerder pakten we zo groots uit met optredens tijdens de Libelle Zomerweek. Ik ben dan ook supertrots dat we op moederdag een complete women-only line-up hebben, met hoofdacts van Ilse de Lange en Miss Montreal. Zomerweek in Concert wordt gegarandeerd een unieke ervaring”, zegt Hilmar Mulder, de hoofdredacteur van Libelle.

Tip van de redactie:

Verras je moeder op 14 mei met een ticket voor Zomerweek in Concert, het leukste moeder-dochter uitje van het jaar. Zo geef je moederdag een vleug Hollywood-glamour. Op de to-do lijst: veel foto’s maken, zodat jullie dag letterlijk onvergetelijk wordt. Tickets voor Zomerweek in Concert koop je via libellezomerweek.nl/zomerweekinconcert.