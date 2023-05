Lekker eten & drinken op Libelle Zomerweek

Bij een gezellige dag uit hoort natuurlijk ook lekker eten en drinken. Wat dacht je van starten met een aardbeiengebakje of andere zoete verwennerij en even later neerstrijken voor een heerlijke lunch?

Er is keuze uit onder andere goed belegde sandwiches, gezonde salades, verleidelijke hotdogs, pizza’s en hamburgers. Krijg je dorst? Probeer dan een verse smoothie of kom naar de wijnbar. Astrid Joosten en Thérèse Boer staan klaar om je te adviseren over de lekkerste wijnen op Miami Beach!

Goed om te weten: onze cateraar houdt rekening met allergieën (gluten, e.d.), vegan- en vegawensen.

Kijk voor meer info op onze Food-plattegrond en ontdek waar je precies terecht kunt om iets te eten en te drinken.

Tip: online kun je voordelig een coupon bestellen voor verse koffie met aardbeiengebak.

