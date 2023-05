Libelle Zomerweek in Concert, een dag om nooit te vergeten!

Vooraf voelde het vooral aan als een droom: Ilse DeLange en Miss Montreal die optreden op de Libelle Zomerweek. Het was bijna te mooi om waar te zijn. Bijna! Want afgelopen zondag was het zover. Tijdens Zomerweek in Concert gaven beide zangeressen een concert van een uur op het podium van Sunset Boulevard. Wat waren ze geweldig. De tent stond bomvol enthousiaste Zomerweek-bezoekers die dansten, zongen en klapten op alle bekende nummers die Ilse en Sanne zongen. Een uur was heerlijk, maar eigenlijk nog lang niet genoeg.

Miss Montreal op Libelle zomerweek Beeld David Stegenga Fotografie

Zoveel te doen op Libelle Zomerweek

En er waren meer geweldige artiesten die dit weekend optraden. Wat dacht je van Berget Lewis, Loïs Lane en Edsilia Rombley, die ook hun opwachting maakten op Sunset Boulevard? In Hotel Libelle kon worden geluisterd naar de coverband Akoestix, sprak en zong columnist Nico Dijkshoorn, vertelde Astrid Joosten over wijn en werd onder andere dokter Rutger geïnterviewd.

Astrid Joosten vertelt over wijn op het podium in Hotel Libelle. Beeld David Stegenga Fotografie

Tot de nok gevuld

Het was al vroeg druk bij de inschrijfbalie van de workshops op Sunset Boulevard en daardoor niet veel later ook op het workshopplein The Hills. Van sleutelhanger tot mini-aquarelwerk en van Jan, Jans en de Kinderen-vaasjes tot verrukkelijke scones: er werd van alles gemaakt. Leuke en lekkere aandenkens aan een topdag.

Natuurlijk werd er ook geshopt op Rodeo Drive en The Strip, er werden gezonde salades en smakelijke burgers gegeten, pauzes werden doorgebracht in Sunset Park en op Miami Beach werd gesport!

Volop kraampjes en gezelligheid op de Libelle Zomerweek 2023. Beeld David Stegenga Fotografie

Last minute tickets!

Heb je ook zin in zo’n geweldig vriendinnenuitje? De Libelle Zomerweek vieren we nog tot en met woensdag 17 mei. Een tipje van de sluier: dinsdag 16 mei zie je Erik Mesie en Wolter Kroes en op woensdag 17 mei Henk Dissel en Qmusic-dj Menno Barreveld nog op het hoofdpodium. Op libellezomerweek.nl vind je het hele programma per dag, alle workshops en kun je tickets kopen.