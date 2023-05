Shoppen met een goed gevoel: het bijzondere verhaal achter de Libelle Zomerweek-tas

Waar Libelle jarenlang een plastic shopper meegaf aan Libelle Zomerweek-bezoekers, kozen we dit jaar voor een duurzamere oplossing. Een tas met een verhaal bovendien. Ontworpen door Libelle, geproduceerd door Tiny Miracles, de sociale onderneming van Laurien Meuter. Door het dragen van de Hello sunshine-tas, draag je direct bij aan een zonnigere toekomst voor de allerarmste gemeenschappen in Mumbai, India. “De vrouwen die deze tassen voor ons vervaardigen, sliepen tot aan de komst van Tiny Miracles met hun gezinnen onder een tentzeil. Hoop op iets beters was er niet. Nu hebben ze een vaste baan, een vast inkomen, worden hun verzekeringen betaald en hebben hun kinderen een toekomst zonder armoede. De tas creëert zelfredzaamheid”, zegt Laurien Meuter.

Een straatjongen uit Mumbai

Twaalf jaar geleden werd Laurien voor haar werk als bankier bij ABN-AMRO voor een jaar uitgezonden naar Mumbai, India. In haar vrije tijd bezocht zij een dagopvang voor straatkinderen. Daar leerde zij de 7-jarige Kiran kennen en er ontstond een bijzondere vriendschap. “Kiran was een straatjongen met wie ik bijna elke dag speelde. Ik leerde hem hoe hij zijn tanden moest poetsen, hij leerde mij backgammon spelen. Ik leerde hem het belang van onderwijs, hij leerde mij de eenvoud van geluk en vreugde. Op een dag was Kiran weg. Hij stierf hoogstwaarschijnlijk aan een overdosis heroïne met vuile naalden, achter een gruwelijk station.”

Terug in Nederland

Terug in Nederland raakt dat bijzondere jaar in Mumbai, door de drukte van het leven, steeds meer op de achtergrond. Tot Laurien vier jaar later een ongeluk krijgt en ze moet herstellen van een zware whiplash. “Het was een doodnormale dag ergens in 2010. Ik zat op de negentiende verdieping van de ABN-AMRO-toren in Amsterdam uit het raam te staren. Voor mijn gevoel deed ik niets anders dan papieren verplaatsen en Excel-sheets invullen. Uit het raam zag ik hoe druk de wereld om mij heen was. En in die drukte kon ik alleen maar terugdenken aan Kiran en de andere straatkinderen. Terwijl ik in die toren zat en nadacht over deze vriendschap en de energie die het mij gaf, realiseerde ik mij: ik moet terug.”

Baan opzeggen

Vastbesloten om iets te veranderen aan het onrecht waarmee kinderen als Kiran elke dag worden geconfronteerd, gaat Laurien een avontuur aan. Ze zegt haar baan als bankier in Nederland op en verhuist naar Mumbai. “Een geweldig en intens avontuur. Ik had geen doelen en ook geen businessplan. Ik was alleen vastbesloten om het verschil te maken.”

Tiny Miracles

Wat in 2010 begon als vrijwilligerswerk, is uitgegroeid tot een serieus bedrijf met meer dan 500 mensen en meerdere kleinere werkplaatsen in Mumbai. Daarnaast is er ook een klein kantoor in Nederland. Tiny Miracles-producten, zoals designvazen en tassen, worden wereldwijd verkocht. Laurien is het voorbeeld dat één persoon echt het verschil kan maken. “Ik zette een stap en hielp daarmee duizenden mensen. Dat is wat ik iedereen wil meegeven. Wil je iets veranderen in de wereld, zet dan die stap. Als je onrecht voelt, zeg het dan. Drink een kopje koffie met je 99-jarige buurvrouw. Ga vluchtelingen helpen. Doe een strandschoonmaak met je vrienden. Of koop deze Hello sunshine-tas van de Libelle Zomerweek.”

Libelle Zomerweek tas Beeld Libelle

Bron: Tiny Miracles