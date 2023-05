Welkom in Hotel Libelle! Dít zijn er de hoogtepunten tijdens Libelle Zomerweek

Hotel Bar

Dit is de plek waar Jet Sol dagelijks te vinden is om de gasten op te vangen. Op de gastenlijst staan bijvoorbeeld auteurs zoals Nicci French, Kluun en Marian Mudder. En hier vindt de lancering plaats van het boek Een familie en een Griekse god, geschreven door Ronald Giphart, Elle van Rijn, Roos Schlikker en Femmetje de Wind. De auteurs komen langs om dit te vieren. Gedurende de week verschijnen ook bekende Libelle-columnisten en -vloggers aan de bar. Denk aan Nico Dijkshoorn en onze sportieve Stijntje. Op het podium worden live huiskamerconcerten gegeven, mooi, intiem en swingend! Kijk hier voor het hele programma van de Hotel Bar.

De Lobby

In de Lobby van het hotel dit keer geen incheckbalie, maar wel een stand waarin je terecht kunt tijdens de signeersessies van de auteurs. Dit is ook de plek waar je hun nieuwste boeken kunt kopen. Kijk in het programma om te zien hoe laat je welke auteur kunt verwachten.

Grand Suite

Een hotel zonder Grand Suite is geen hotel. Deze kamer is geboekt door Bettina Voos, de sekscolumnist van Libelle. Kom naar de Grand Suite en luister naar de erotische verhalen.

Hotel pool

Je hoeft je badpak niet aan te trekken om een duik te nemen in de Hotel Pool. De Hotel Pool is omgetoverd tot een geweldige photobooth. Dus ‘plons’ met je vriendinnen in het water en laat je mooiste glimlach zien. Dit belooft een topfoto te worden van een onvergetelijke dag.

Niet overslaan

Even verderop in het hotel viert libelle.nl haar 25ste verjaardag. Kom ook dit feestje vieren. Bij het Rad van Fortuin - een cadeautje van libelle.nl - kun je elke dag mooie prijzen winnen en er is een megagrote taart waarin je je kunt laten fotograferen.

Tickets met korting!

Heb je nog geen ticket gekocht voor de Libelle Zomerweek? Je kunt nu nog tickets kopen met korting in de ticketshop. Op = op!