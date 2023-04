Win een meet & greet met Miss Montreal op de Libelle Zomerweek!

Kom jij op moederdag ook naar Zomerweek in Concert om samen met jouw moeder of vriendinnen van alle vrouwelijke topartiesten te genieten? Je maakt nu kans om jullie dag nog specialer te maken!

Backstage tour Libelle Zomerweek & ontmoeting

Door mee te doen aan de winactie maak je kans op een korte rondleiding backstage, waarna je aanschuift voor koffie én aardbeiengebak met Hilmar Mulder, Libelle-hoofdredacteur. Vlak voordat het concert begint ontmoet je niemand minder dan Miss Montreal zelf! Natuurlijk zorgen we ervoor dat jullie op tijd terug zijn op Sunset Boulevard, zodat jullie vanaf een prominente plek kunnen genieten van het concert van Miss Montreal. Dit wordt een dag met een gouden randje!

Zo maak je kans op deze meet & greet

We verloten 4x 2 backstagepassen voor deze unieke meet & greet. Een belangrijke voorwaarde is dat je in het bezit moet zijn van tickets voor Zomerweek in Concert op 14 mei. Laat ons in onderstaand formulier vóór 28 april weten waarom jíj deze backstagepassen moet winnen - dat kan in het opmerkingenveld. De winnaars krijgen op 1 mei van ons bericht.

Niet gewonnen?

Koop je tickets voor Zomerweek in Concert! Miss Montreal speelt die dag een uur lang op Sunset Boulevard. Verder kun je op 14 mei concerten zien van Ilse DeLange, Loïs Lane, Edsilia Rombley en Female Fusion. Bovendien kun je de hele dag terecht op het Zomerweek-terrein om te shoppen, lekker eten en drinken en workshops te volgen.

Scoor snel je kaartje voor de Libelle Zomerweek.