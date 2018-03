Déze 10 rokken onder de 10 euro krijgen het hoogste cijfer op AliExpress

Binnen de kortste keren gaat ook in Nederland dat zonnetje lekker schijnen en kunnen we onze leukste rokjes weer tevoorschijn toveren. Heb je geen leuke rokjes meer in de kast hangen? Niet getreurd. Libelle helpt je handje. Dit zijn de tien rokken onder de 10 euro die het hoogste cijfer op AliExpress krijgen.

AliExpress is de ideale website om leuke en zéér goedkope kleren te kopen. Maar door het grote aanbod zie je door de bomen het bos niet meer. Hieronder op een rijtje de leukste rokken op een rijtje. Deze rokken zijn het vaakst besteld en krijgen het hoogste cijfer van alle online shoppers.

1. Strepen rok met vogels van Vadim – 7,00



2. Kokerrok zwart/wit – 7,89

3. Casual rok met steekzakken – 6,80



4. Bohemian rok van Simplee – 8,74

5. Gele kokerrok met froezel van Colrovie – 5,92

6. Zwarte A-lijn rok van Zanzea – 5,01

7. Roze suède kokerrok van CWLSP – 9,62

8. Lange bohemian rok van GZDL – 7,27

9. Licht roze A-lijn rok van Gamiss – 5,76

10. A-lijn spijkerrok met knopen en borduursels – 8,41

Bron: AliExpress. Beeld: AliExpress & iStock