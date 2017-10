Deze 15 frustraties herkent iedereen

Thuis of op het werk, anderen die je irriteren, of je eigen onhandigheid die je vervloekt: onze dagen zijn doorspekt van frustraties. Gedeelde smart is halve smart dus daarom: 15 frustraties die iedereen wel eens voelt.

Je thee vergeten op te drinken en hem dan maar koud opdrinken, hoe vies het ook is.

De hele dag denken aan dat koekje, die zak chips of de reep chocolade die nog overgebleven is van een gezellige avond. Om vervolgens thuis te komen en zien dat iemand anders het al opgegeten heeft.

Je mobiel de hele nacht aan de oplader laten liggen om er ’s ochtends achter te komen dat je vergeten bent de charger in het stopcontact te doen.

Met een riemlusje of je mouw blijven haken achter de deurklink, waardoor je met een enorme kracht terug getrokken wordt en je jezelf krampachtig aan de deurpost moet vasthouden om niet te vallen.

Je mond of tong verbranden aan de eerste hap eten waardoor je daarna minder proeft.

Gaan douchen nadat iemand anders heeft gedoucht en dus de douchecabine ingaat waarvan de vloer nat en koud is. Yikes!

Een paar minuten vóórdat de wekker gaat wakker worden. Is dit een nachtmerrie?

Een deurmat vol folders en huis-aan-huisbladen ondanks de nee-nee sticker op de brievenbus.

Achter mensen lopen die door de straat slenteren met het tempo van een slak, terwijl je haast hebt om de bus of trein te halen. En het ergste: het lukt je niet om ze te passeren.

Niet genoeg ruimte hebben in de koelkast en dus een product onhandig moeten opstapelen. Vervolgens gaat de deur niet meer dicht of valt het product tijdens het openmaken of dichtdoen van de koelkast op de grond. En in de ergste gevallen is het een pak yoghurt dat op de grond uiteen valt.

Zien dat de mensen die na jou hebben besteld hun eten eerder dan jij krijgen. Je maag knort van woede.

Een leuk shirtje/broek/rok of iets anders voor de volle prijs hebben gekocht en hem kort daarna in de sale-rekken zien hangen. Hoeveel geld had het je wel niet gescheeld als je hem één week later had gekocht…

Naast een smakkend iemand zitten in de stilte coupé. Of een pratend iemand. En dan komt het dilemma: zeg je er wat van, ja of nee?

Wanneer je het kaartje van je gekochte kleren af trekt en het plastic staafje in de stof blijft zitten of een gat achterlaat. Voornamelijk bij sokken.

Bij het uiteinde van de plakbandrol aankomen en hem nog moeten gebruiken. Need we say more?

