5 frisse zomersalades voor bij de barbecue (met een vleugje fruit)

Zout, zoet, fris én kaas. Deze salade heeft the best of all worlds. De buffelmozzarella maakt het geheel lekker smeuïg en de zoute parmaham is een goede tegenhanger voor de zacht zoete vijgen. Een handje munt erdoorheen en je hebt een heerlijk frisse tegenhanger voor bij een zware barbecue.

Deze salade is perfect voor degenen die wel van een zuurtje houden. De salade bevat namelijk best wat sinaasappel en heeft een heerlijk zoetzure dressing van passievrucht. Een beetje chilipeper erin en je hebt een zeer gedurfde salade om je barbecuegasten voor te schotelen.

Geroosterde amandelen met mango. Alleen daar al kun je ons voor wakker maken. Doe daar een paar plakken zoute serranoham bij en wat pittige rucola en je hebt alle smaken van het spectrum in 1 maaltijd. Geloof ons: dat is genieten.

Het klinkt wat apart: een rijstsalade. Maar het is zeker een aanrader. Deze salade is gezond én vullend, wat het ook nog eens een goede maaltijdsalade maakt. Noten, cranberries, sinaasappeldressing en sojasaus… Het is een verrassende combinatie waar je ongetwijfeld meer van gaat willen. De tip van Libelle’s Marleen die deze salade tipte: maak extra veel dressing. Die is zo lekker dat hij in no time op is.

Wil je je salade nog even extra opfleuren? Deze eetbare bloemen maken van iedere maaltijd een feestmaal.

Beeld: iStock.