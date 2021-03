O, hadden we al die mode-items van vroeger maar bewaard. Want alles komt een keer weer terug. Zo maakt ook het gilet dit modeseizoen zijn comeback, maar wel net weer even anders dan we ‘m al kende.

Tijdloze items moet je eigenlijk gewoon bewaren, maar helaas moeten we door ruimtegebrek in de kast weleens iets weggooien. Grote kans dat de gilet namelijk al een keer bij jou in de kast heeft gehangen. Dit mode-item is weer helemaal terug van weg geweest. Door ‘m net even anders te dragen, is-ie weer helemaal hip dit seizoen.

Het gilet is terug

Een wit shirt is natuurlijk altijd goed op een jeans, pantalon of onder een jasje, maar dat (misschien wat saaie) basic t-shirt vervangen we dit seizoen voor de gilet. Je draagt het gilet als vervanging van een t-shirt onder een blazer, of met een shirt op blouse op een jeans. Een simpele, maar heel stijlvolle look:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stephanie Broek (@stephaniebroek)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝓔𝓿𝓪 𝓭𝓮 𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 𝓐𝓰𝓮𝓷𝓬𝔂 ★ (@evadewinter_agency)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emily (@emilykayhindmarch)

Hangt deze klassieker binnenkort ook (opnieuw) bij jou in de kast? Wij hebben de mooiste gilets op een rijtje gezet:

Bron: Freundin. Beeld: Getty