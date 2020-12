Stella (55) werkte hard en verdiende goed. Door een samenloop van omstandigheden kwam ze in de schuldsanering, de bijstand en bij de Voedselbank terecht. Die financiële klap veranderde de feestdagen voor haar compleet. “Vroeger was kerst voor mij een feest, nu zie ik ertegenop.”

“Jarenlang ging alles me voor de wind: ik had een goede baan als accountmanager in de modebranche, een mooi koophuis. Maar door een koopcontract met mijn ex, door ziekte en door ontslag ben ik dat allemaal kwijtgeraakt en kwam ik in de schuldsanering terecht. Ik heb vreselijk veel gehuild. Maar ik besloot een voorbeeld te zijn voor mijn kinderen en ze het vertrouwen te geven dat overal een oplossing voor is.”

“Ik weigerde om de zielige Stella te zijn, om wie mensen met een grote boog heen lopen. Maar ik had het heel moeilijk. Zodra je in de schuldsanering terechtkomt, raak je gewoon vrienden kwijt. Sociaal isolement ligt op de loer, dat voel je helemaal rond de feestdagen. Vroeger was kerst voor mij echt een feest. Maar mijn nieuwe situatie zorgde ervoor dat ik er juist als een berg tegenop ging zien.”

Geld uitgeven

“Voorheen kon ik mij geen andere wereld voorstellen dan de wereld waarin ik leefde. Ik stond er gewoon nooit bij stil dat het ook anders kon. Ik werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Mijn geld ging op aan kasten vol kleding, etentjes, vakanties en leuke dingen voor de kinderen. De weekenden bracht ik door met vrienden voor wie ik de lekkerste wijnen en de heerlijkste hapjes op tafel zette. Met het grootste gemak gaf ik mijn geld uit. Dat bestaan begon te wankelen na mijn scheiding. Mijn ex-partner en ik hadden een gezamenlijk koophuis. Uiteindelijk werd ons koopcontract ontbonden, maar ik kwam er bedrogen uit. Zo kwam ik in de schuldsanering terecht.”

Bijstand

“Als nomade trok ik met mijn kinderen van huis naar huis. Ik bleek net te rijk te zijn voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een huurhuis in de vrije sector. Vooral voor mijn dochter en zoon vond ik het erg dat ze niet meer in hun vertrouwde buurtje woonden, vlak bij hun school en vriendjes. Gelukkig lukte het me om op te krabbelen: ik vond een nieuwe baan en meteen had ik weer een goed salaris, een telefoon, een auto van de zaak en een computer. Dat was helaas van korte duur. Door de crisis raakte het bedrijf failliet en verloor ik mijn baan. Toen kort daarna kanker bij me werd geconstateerd en mijn baarmoeder operatief moest worden verwijderd, kwam de financiële strop pas echt. Door de vele complicaties die bij de operatie kwamen kijken, ging het niet goed met me. Een baan vinden, was daardoor onmogelijk. Uiteindelijk redde ik het financieel niet meer en moest ik bijstand aanvragen.”

De Voedselbank

“Voor de buitenwereld leek ik niet arm. Ik droeg nog steeds de kleding uit de tijd dat ik me merkkleding kon permitteren. Veel mensen dachten dan ook dat mijn financiële situatie wel meeviel. Maar niets was minder waar. Mijn vaste lasten kon ik nog maar net betalen, maar voor eten was er geen geld meer. En dus meldde ik me aan bij de Voedselbank.”

Erkenning

“Toen daar mijn inkomsten en uitgaven werden berekend, kreeg ik de bevestiging dat ik ver onder het minimum leefde. Op dat moment brak ik en barstte ik in tranen uit. Aan de ene kant voelde het als erkenning: er is voor mij echt geen andere manier om eten op tafel te zetten. Aan de andere kant schaamde ik me zó. Ik voelde me gefaald als succesvolle carrièrevrouw. Wel was ik heel blij met de steun van de Voedselbank. De voedselpakketten waren helaas niet altijd even gezond en vers, maar op deze manier kon ik toch eten op tafel zetten voor mijn kinderen.”

Lieve gebaren

“Niet iedereen wist raad met de opeenstapeling aan problemen waar ik mee te maken had. Maar van sommigen kreeg ik soms onverwachte, lieve en begripvolle steun: een oud-collega die me een mooie spijkerbroek opstuurde, een vriendin die me bioscoopkaartjes gaf voor mijn kinderen of boodschappen die mensen zomaar langsbrengen. Die gebaren zijn heel mooi, maar het zorgde er ook voor dat ik mijn eigenwaarde kwijtraakte. Ik vind het veel makkelijker om te geven dan te ontvangen. Toch zette ik voor de kinderen mijn trots opzij. Mijn dochter geloofde toen bijvoorbeeld nog in Sinterklaas, en ze kon maar niet begrijpen waarom er geen cadeautjes voor mama in de zak zaten. Zelf was ik allang blij dat ik met hulp van goede doelen toch nog een paar cadeautjes bij elkaar had weten te sprokkelen. Al was ook dat heel dubbel voor me. Op de school van de kinderen werden ook cadeautjes ingezameld voor arme kinderen. Tussen alle succesvolle moeders stond ook ik daar als vrijwilliger cadeautjes in te pakken. Dat was confronterend, omdat we het zelf ook moeilijk hadden.”

Geen zalig kerstfeest

“Inmiddels ben ik een paar jaar verder en gaat het al beter met me. Ik zit niet meer in de schuldsanering en hoef mijn eten niet meer bij de Voedselbank te halen. Maar financieel gaat het nog niet fantastisch. De feestdagen zijn dan ook nog altijd moeilijk. Vroeger vierden we kerst op z’n Engels, met veel cadeautjes onder de boom. Maar geld voor zo’n zalig kerstfeest is er niet meer. Op kerstavond gaan we naar de kerk en zorg ik voor een mooi gedekte tafel als we terugkomen. Ik probeer het zo gezellig mogelijk te maken. Zodra de kinderen gaan slapen, ga ik zelf ook naar bed. Want dit zijn dagen waarop ik me best eenzaam kan voelen, helemaal alleen op de bank. En hoe vroeger ik ga slapen, hoe minder geld ik kwijt ben aan stookkosten.”

Ook positieve dingen

“Gelukkig heb ik uit alles wat ik heb meegemaakt ook positieve dingen gehaald. Zo werden we sindsdien uitgenodigd door de ouders van mijn zoons beste vriend. Op Tweede Kerstdag kwamen we bij hen dineren. Zo hadden we met de feestdagen toch een uitgebreid etentje met heel veel fijne mensen om ons heen.”

Taboe doorbreken

“Wat ook heel mooi is, is de steun die ik heb gekregen van onbekenden. Ik schaamde me echt wel eens voor mijn situatie, maar ik wist ook maar al te goed dat dit iedereen kan overkomen. Vrouwen met een goede baan die financieel afhankelijk van hun partner zijn en aan een koopcontract vastzitten. Daarom, maar ook uit eenzaamheid, besloot ik mijn verhaal te delen op Facebook. Ik wilde het taboe doorbreken. De reacties die ik daarop heb gekregen, zijn hartverwarmend.”

Bespreekbaar

“Ik hoop dan ook dat mijn verhaal als een waarschuwing kan dienen. Maar ook hoop ik dat het anderen steun biedt. Het is vreselijk om arm te worden, maar er is ook hoop en er komt veel moois uit voort. Zo komt volgend jaar mijn boek Armoede krijg je gratis uit. Daarin lees je wat me is overkomen, maar ook wat het me heeft gebracht. Ik ben er veel sterker door geworden, veel bewuster van geld en ik heb vooral beseft hoe belangrijk het is dat we armoede bespreekbaar maken.”

