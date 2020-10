Kersverse moeder Anouk Hoogendijk na twee weken ziekenhuis weer thuis

Actrice Johanna ter Steege (59) staat momenteel in de theaters met de monoloog Ik heet Lucy Barton. Ze woont samen met haar vriend in Rotterdam en heeft een dochter, Hanna (22).

Waarom moeten wij naar Ik heet Lucy Barton?

“Omdat het over ons allemaal kan gaan. Veel mensen zullen zich erin herkennen. Het is een intiem portret over hoe je je ontwikkelt in het leven en loskomt van familie.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging in je rol van Lucy?

“Dat het waarachtig is wat ik doe. Het is een monoloog waarbij je la