Dragan Blom (47) dreigde door onverbiddelijk optreden van de Belastingdienst zijn huis kwijt te raken, maar kreeg hulp van een onbekende weldoener. “Het begon als een zakelijk conflict, maar op een gegeven moment werd mijn gezin erbij betrokken.”

Uit pure wanhoop deelde Dragan zijn uitzichtloze situatie op Twitter. Een zes jaar durende strijd met de Belastingdienst leidde tot schulden met als absolute dieptepunt een gedwongen verkoop van zijn huis. Tot er een onbekende redder in nood verscheen. “Ik prijs me gelukkig dat er zulke goede mensen op de wereld zijn.”

“De eerste Tweet over mijn situatie voelde als een vulkaanuitbarsting. Ik zette mijn gêne opzij en gooide het eruit. Dit zijn dingen die ik het liefst zo lang mogelijk binnenshuis houd. Deels uit schaamte, deels omdat het niemand iets aangaat. Toch, ik kan niet tegen onrecht.”

Noodkreet

“Ik wilde het delen omdat we dit met z’n allen gewoon niet oké moeten vinden. Dat mijn noodkreet zou leiden naar een onbekend persoon die een deel van zijn/haar vermogen in ons huis stak, hadden we natuurlijk nooit kunnen bedenken. Dankzij deze persoon hebben mijn gezin en ik nog een dak boven ons hoofd.”

Automatiseringsfout

“De ellende begon toen ik door een automatiseringsfout de jaarcijfers van mijn bedrijf niet op tijd kon aanleveren. De Belastingdienst schatte daardoor mijn inkomen te hoog in. Gevolg was dat ik ineens veel meer belasting moest betalen en onterecht allerlei toeslagen moest terugbetalen. De jaren erna liepen de schulden op, ging mijn bedrijf failliet en werd er beslag gelegd op het loon en de auto van mijn vrouw. Ik kon geen kant meer op.”

Zakelijk conflict

“Het begon als een zakelijk conflict, maar op een gegeven moment raakte het me ook privé en werd mijn gezin erbij betrokken. De verkoop van onze auto deed echt zeer. Een belastingman stopte een brief in mijn handen en zei: ‘Dit hang je aan de deur’. Een openbare executie, alsof we criminelen waren. Het ging door merg en been toen ik door het raam keek en letterlijk de biedingen voor onze auto hoorde.”

In de vechtstand

“De wet is meedogenloos. Er wordt compleet voorbijgegaan aan het persoonlijke leed en de menselijke kant. Vooral mijn vrouw heeft eronder geleden. Zij wilde opgeven en rust voor ons gezin. Dan raakten we maar alles kwijt. Ik zat in de vechtstand. Wilde buigen, maar niet breken. Dat heb ik mezelf weleens kwalijk genomen. Ik zag het verdriet bij mijn vrouw.”

Niet mijn schuld

“Zij zei: ‘Dan belanden we maar in een klein huurhuis, we moeten hiervan af’. Ik wilde niet toegeven aan iets dat niet mijn schuld is, maar wilde evenmin mijn gezin in de ellende storten. Vechten of opgeven; beide scenario’s leverden niets op. Er was geen uitweg, we werden gestraft voor iets waar we niets aan konden doen.”

In de problemen door de Belastingdienst

“Door Twitter kwam er zoveel liefs op ons af. Zo kwam ik in contact met Britt Borghaerts. Ook zij raakte in de problemen door toedoen van de Belastingdienst. Door haar en de hulp van mijn advocate Khadija Bozia die de afgelopen jaren meerdere slachtoffers van de toeslagenaffaire heeft geholpen, zijn dingen gaan rollen en kreeg ons verhaal bekendheid.”

Onbekende persoon

“Het is zo bijzonder dat deze onbekende persoon ons gesteund heeft door mede-eigenaar van ons huis te worden, zodat het niet in de openbare verkoop ging. Als het contract getekend wordt, zullen wij weten wie het is, maar hij/zij wil verder niet in de openbaarheid. Ik besef heel goed hoe gelukkig ik me mag prijzen dat er zulke goede mensen op de wereld zijn: we mogen ons huis houden, onze basis en veilige haven!”

Onbekende weldoener

“Dankzij deze onbekende weldoener liggen de mogelijkheden weer open en is er licht aan het einde van de tunnel. Ik zou heel graag weer voor mezelf beginnen. Keihard werken zoals we altijd hebben gedaan, bijdragen aan de economie en belasting betalen. Zoals het hoort.”

