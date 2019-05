Last van bladluis op je planten? Zó kom je ervanaf

Zie jij witte, groene, zwarte, gele of rode beestjes op je planten krioelen en worden de bladeren geel, krullen ze om, vallen ze af of zijn ze misvormd? Grote kans dat jij (en jouw planten natuurlijk) last hebt van bladluis.

Gelukkig zijn deze kleine beestjes prima te bestrijden.

Pletten

Wanneer je de bladluizen voorzichtig plet met je vingers, komt er een bepaalde geur vrij. Deze geur zal insecten aantrekken die bladluizen graag opeten, zoals lieveheersbeestjes. Kun je de bladluizen opeens niet meer vinden? Ze zitten meestal op de top van de plant.

Huis-tuin- en-keukenbestrijding

Je kunt ook heel makkelijk zelf een bestrijdingsmiddel maken. Doe 1 eetlepel groene zeep bij 1 liter water et voilà, je hebt je eigen bestrijdingsmiddel.

Koud water

Eerst zonder bestrijdingsmiddel proberen? Pak de gieter erbij, vul deze met koud water en spoel je plant hier grondig mee af. De plant kan makkelijk tegen het koude water, maar de beestjes niet. Zij worden door het water weggespoeld.

Geuren

Bladluizen houden niet van sterk geurende planten, zoals lavendel, bonenkruid, knoflook en goudsbloemen. Zet een van deze planten pal naast je plant met de bladluizen en ze zullen binnen de kortste keren weg zijn.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock