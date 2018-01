Chantal Janzen deelt sportieve video van haar zwangere buik(je)

Presentatrice Chantal Janzen is prachtig zwanger. Dat zien we op de Instagram story die ze deelde tijdens een van haar workouts.

Haar buikje is nu dan toch écht goed zichtbaar. We zien Chantal trainen met gewichtjes tijdens een van haar trainingssessies van fitbygilly. Chantal grapt over de gewichtjes: “Ik ben aan het oefenen voor de tweeling. Dit is 4 kilo, en dit is 4 kilo. Maar ik krijg geen tweeling hoor”.

De video die ze deelde via Instagram:



Bron: Instagram. Beeld: ANP.