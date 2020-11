CNN-presentator emotioneel nadat Joe Biden presidentsverkiezingen wint

CNN-presentator Van Jones werd overmand door emotie nadat hij hoorde dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Hij hoopt dat veel Amerikaanse burgers nu eindelijk ‘wat vrede’ krijgen.

Nadat werd onthuld dat Joe Biden de campagne van het presidentschap had gewonnen, brak Van Jones in tranen uit. “Vandaag is een goede dag”, vertelt de emotionele CNN-presentator. “Het is makkelijker om vanochtend een ouder te zijn. Karakter doet er toe. Een goed persoon zijn doet er toe. Dit is een big deal. Het is makkelijk om het op een goedkope manier te doen en weg te komen met dingen – maar het komt uiteindelijk bij je terug.”

