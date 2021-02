Columnist Peter Heerschop: “Ik had dus nogal wat vooroordelen”

Peter Heerschop (60) is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is hij – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders. En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online. Lees in zijn allereerste Libelle-column over Peters ‘transformatie’!

Er is nogal wat veranderd aan mij. En nu vraag ik me af, hoe zouden vriendinnen mij nu noemen? Is er een naam voor het type dat ik nu ben?

Tot ongeveer een jaar geleden noemde ik – een beetje spottend – bepaalde vriendinnen, inderdaad om te plagen, soms ‘een echte Libelle-vrouw’. Ik wist niet eens wat dat was, maar op de een of andere manier leek dat altijd vervelend aan te komen.

Het gezin

De vriendinnen hadden daar dus wel een beeld bij. En als ik dan vroeg welk beeld, begonnen ze iemand te beschrijven die inderdaad heel erg op henzelf leek. Misschien dat ze dat dan vervelend vonden? De vrouw die ze beschreven vonden ze te braaf, te aangepast. Met altijd het gezin op de eerste plaats.

Labradoodle

En verder: als iemand met zowel online bestelde laarsjes als ANWB-wandelschoenen, ‘veilige’ kleding, en het verlangen naar een labradoodle, en een persoon die ooit van plan is geweest om een kinderboek te schrijven, maar daar uiteindelijk niet aan toe komt en tenslotte ‘maar’ een adviesbureautje begint. Andere begrippen die veel werden genoemd: spiritueel, yoga, tijd-voor-jezelf, leesclub, kookworkshops…

Echte Libelle-vrouw

Maar wat mij vooral opviel als ik iemand ‘een echte Libelle-vrouw’ noemde, is dat diegene altijd gelijk in de aanval ging. “Alsof jij altijd zulke spannende dingen doet” en “Omdat jij iets als man heel normaal vindt, wil dat niet zeggen dat ik suf ben als ik dat niet vind.”

Vooroordelen

Samengevat: ik had dus nogal wat vooroordelen en zag die ook vaak bevestigd door vriend(inn)en met dezelfde vooroordelen. Zelf voelde ik me altijd een echte artiest, sportman en genieter. Zeg maar, een echte man!

Eerste lockdown

Maar toen begon in maart vorig jaar de eerste lockdown. Theaters, cafe’s, restaurants en stadions moesten dicht en ik bleef thuis, met mijn vrouw. Zij: “Ga anders mee wandelen?” Ik: “Goed idee. Laten we steeds een andere wijk in de stad doen.”

Vogelboek besteld

Sindsdien maken we lange wandelingen in de natuur. Want waarom rennen? Wandelen kan ook. Verbaasd kijk ik om me heen. Ik zie nu pas hoe hoog bomen eigenlijk zijn. Hoe mooi het licht. En hoor die vogels! De opgestane vogelaar in mezelf kreeg een enorme behoefte aan een goede verrekijker, en ik bestelde zelfs een vogelboek. Met zanggeluiden.

Yoga

“Doe anders ook eens mee met yoga of qigong”, opperde mijn vrouw op een ochtend. En ja hoor, sindsdien sta ik vlak na zonsopgang naast haar in een balans met een hondennaam, en trommel ik met een grote glimlach mijn port of life open. En eerlijk? Ik vind het heerlijk!

Uitgebreid koken

Ook heb ik opeens zin om uitgebreid te koken. Nu kan het. Wat een hoop kookboeken hebben we eigenlijk. Echt fijn, genieten! En ik heb zin om alles op te ruimen. Oh kijk, allemaal stripboeken van Jan, Jans en de kinderen. En nu ik toch elke avond thuis ben, zou ik wel een kinderboek kunnen schrijven. Of zullen we een hond nemen?

Libelle-man

Als er op een avond een vriendin langskomt, vraag ik of ze ook een koude rosé wil. En of ze mijn haar niet te lang vindt. “Weet je waar jij nu zélf op begint te lijken?” vraagt ze. “Een Libelle-man?” gok ik. “Nee hoor”, antwoordt zij treiterend. “Daar ben je veel te suf voor.”

Tekst: Peter Heerschop. Foto: Robert Alexander.