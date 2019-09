Door je deodorant juist níet 's ochtends te gebruiken werkt het écht 24 uur

Op spuitbussen of rollers staat trots: ‘tot wel 24 uur lang beschermd tegen zweetgeurtjes’. Maar een deodorant werkt vaak helemaal niet zo goed – en zo lang.

Dat komt eigenlijk doordat we allemaal een grote fout maken.

Goedenacht

We spuiten deo namelijk ’s ochtends op, maar het is beter om deodorant op te doen voordat je gaat slapen. In de ochtend zijn je zweetklieren namelijk actiever dan ’s avonds. Hierdoor kunnen je oksels de deo minder goed absorberen, waardoor het spul minder goed werkt tegen vervelende geuren. Dus gebruik je deodorant voortaan net voordat je gaat slapen. Dit werkt met name bij anti-transpirant deodorant.

En wat ook kan helpen om jezelf langer te voorzien van een frisse lichaamsgeur: wissel van merk. Je kunt maar beter variëren met je deodorant, omdat je wellicht gewend raakt aan een bepaald merk. Na een tijd werkt het dan wat minder effectief.

