Dít woord mag de oppas van Kate Midddleton en prins William niet zeggen

Als er één plek is op aarde waar je op je woorden let, dan is het in ieder geval in de buurt van royals. Gevloek en schuttingtaal worden uiteraard niet op prijs gesteld, maar er is nog een woord dat Kate Middleton (39) en prins William (38) liever niet horen waar hun drie kinderen bij zijn.

De oppas van George, Charlotte en Louis heeft uitgebreide instructies gekregen voor ze de kinderen van Kate Middleton en prins William onder haar hoede kreeg. Eén daarvan is het vermijden van het woord ‘kid’. Dat schrijft Louise Heren. Zij ging een jaar in de leer op een prestigieuze nanny-school in Bath waar ook Kate en Williams Spaanse oppas Maria Teresa Turrion Borrallo – veertiger en sinds 2014 in dienst – werd getraind.

Advertentie

“Het woord ‘kid’ is verbannen. Het is een teken van respect naar de kinderen als individu”, vertelt Heren aan The Mirror. Op de nanny-school is dat een strikte regel.

Een ‘vrij normaal’ leven

Heren vermoedt ook dat Kate niet al het werk aan de oppas overlaat. “Gebaseerd op wat ik zie van Catherine in het openbaar, is ze heel hands-on. Ik vermoed dat ze heel close is met Maria en ze geweldig samenwerken in de zorg voor de kinderen.”

“Ik heb vaker nanny’s gesproken die voor koninklijke families werken en hun leven is vrij normaal”, voegt Heren daar aan toe. “De kinderen staan op, ontbijten, gaan naar school en dragen hun schooluniform. Of ze nou willen of niet. Het is ongeveer hetzelfde als voor andere Britse kinderen.”

Schuldgevoel

Eerder deze week vertelde Kate in een podcast over het moederschap. Op de vraag of ze weleens kampt met een schuldgevoel, reageerde de hertogin: “Ja, absoluut. En iedereen die dat niet voelt als moeder, liegt. Deze ochtend nog vroegen George en Charlotte waarom ik hen niet naar school kon brengen. Het is een constant gevecht. Je hoort het keer op keer van moeders, ook de moeders die niet per se werken en niet hoeven te jongleren met het werk- en gezinsleven.”

Voordeel voor Kate en William: hun kinderen zijn in ieder geval in goede handen bij de in Spanje geboren oppas Maria Teresa Turrion Borrallo.

Met alle media-aandacht is het leven van George, Charlotte en Louis natuurlijk bepaald niet normaal. Zo gaat Kate daar mee om:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Mirror. Beeld: Getty Images