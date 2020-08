Het duurt niet heel lang meer voor het nieuwe seizoen van The voice of Holland van start gaan. Anouk keert terug als een van de spraakmakende coaches, maar die terugkeer ging niet zonder slag of stoot. Ze eiste namelijk dat er strenge corona-maatregelen getroffen worden.

Dit bevestigt RTL vrijdagmiddag aan RTL Boulevard na berichtgeving van De Telegraaf.

Advertentie

Astma

De 45-jarige Anouk kampt met astma, en valt daarom onder de groep mensen die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Vanwege haar luchtwegaandoening wil ze er alles aan doen om niet besmet te raken. Ze eist dan ook dat er een aantal dingen veranderd worden, om zo de opnames van het geliefde televisieprogramma veilig te kunnen laten doorgaan.

Terugkeer Anouk

Maar de zangeres zal wél opnieuw plaatsnemen in de rode draaistoel, dat is inmiddels bevestigd. “Anouk gaat zeker te zien zijn”, bevestigde de woordvoerder van RTL. “Wel zijn we met haar aan het onderzoeken hoe ze op een voor haar veilige manier invulling kan geven aan het coachschap.”

Maatregelen

Welke corona-maatregelen er getroffen gaan worden, is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt gesproken over het plaatsen van een glazen cabine. Deze oplossing is momenteel ook al te zien in het satirische programma Zomerpromenad van Ton Kas. RTL laat weten dat er nog wel naar andere mogelijkheden wordt gekeken. “Bij de meeste programma’s betekent dat minder publiek en dat in principe alleen personen uit hetzelfde huishouden naast elkaar mogen zitten. Dit geldt ook voor The Voice.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress