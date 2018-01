Eurocommissaris Frans Timmermans doet er alles aan om de EU meer in beweging te krijgen: meer democratie, meer helderheid voor burgers en minder rampspoed.

Europa gaat het gebruik van plastic tasjes proberen terug te dringen. De bedoeling is dat er in 2025 nog maar een kwart van de huidige hoeveelheid wegwerptasjes in omloop is. De Europese Commissie heeft eindelijk ingestemd met dit voorstel.



In een tweet over dit onderwerp zien we Timmermans met een opvallend nieuwe look. De tekst bij zijn tweet luidt: “We can’t wait for change to happen. We need to work together to shape the change we want to see for Europe. Everybody has a role to play.” En die verandering geldt niet alleen voor Europa, maar ook voor Timmermans zelf, zo zien we op de foto die hij erbij plaatst.

Wat vind jij van zijn nieuwe look?

We can’t wait for change to happen. We need to work together to shape the change we want to see for Europe. Everybody has a role to play. pic.twitter.com/uk8wXTfEd9 — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 10 januari 2018

En zó zag Frans eruit voordat hij zijn baardje liet groeien:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Twitter. Beeld: ANP