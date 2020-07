Geliefde buiten de EU? Vanaf 27 juli kan je deze weer omarmen

Goed nieuws voor mensen met een geliefde buiten de Europese Unie. Na lang wachten en onduidelijkheid is donderdag bekendgemaakt dat een weerzien al vanaf 27 juli mogelijk is. Want vanaf die datum wordt het reisverbod voor inwoners buiten de EU ingetrokken voor geliefden van Nederlanders.

Dat maakt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid donderdag bekend.

Uitzondering reisverbod

Wegens het coronavirus was het voor mensen met een geliefde buiten de Europese Unie afzien. Het virus maakte het hen onmogelijk om hun geliefde op te zoeken of te ontvangen. Maar daar komt nu bijna verandering in, wegens een nieuw besluit van Ferd Grapperhaus. In een kamerbrief laat hij weten dat partners van Nederlanders per 27 juli ieder half jaar voor een periode van 3 maanden in Nederland mogen verblijven zolang het coronavirus duurt.

Strenge regels

Dit is een uitzondering op het geldende reisverbod en alleen geldig voor mensen met een geliefde buiten de EU. Het verbod blijft namelijk wel gelden voor alle andere inwoners buiten de Europese Unie. Er gelden echter wel strenge regels: zo moet de partner een vaste verblijfslocatie in Nederland doorgeven en een retourticket in het bezit hebben. Ook moeten zij bij aankomst in Nederland verplicht 2 weken in thuisquarantaine, om kans op besmetting te voorkomen.

Meineed

Sjoemelen met deze nieuwe regelgeving wordt ten zeerste bestraft. Lieg je over het feit dat je een buitenlandse geliefde heb en wordt dit ontdekt? Dan wordt dit gezien als meineed, en daarmee riskeer je een celstraf van meerdere jaren of een hoge geldboete.

Bron: NU.nl Beeld: iStock