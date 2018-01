Och, hoe vertederend, deze foto van Georgina Verbaan als brugpieper. Jeugdfoto’s zijn altijd leuk, helemaal als het die van BN-ers zijn.



Via Twitter deelde actrice en presentatrice Georgina Verbaan een wel héél lieve foto. We zien op de foto dat ze toen al van die mooie grote ogen (en prachtige wenkbrauwen) had. En kijk die haarband! En dat roze jasje! Dat ze er niet voor eeuwig zo onschuldig uitzag, blijkt uit de tekst bij haar tweet: “Brugpieper. Een half jaar later had ik een neusring, knalrood haar en altijd een pakje Drum op zak. En vloeipapier in twee maten. ”

Brugpieper. Een half jaar later had ik een neusring, knalrood haar en altijd een pakje Drum op zak. En vloeipapier in twee maten. pic.twitter.com/rivSHmRdOa — Georgina Verbaan (@GVerbaan) 15 januari 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP