We koesteren allemaal dat ene liefdesliedje dat je in één ruk terugbrengt naar Julien op de camping in de Ardèche, of in de armen van Klaas in de plaatselijke bar-dancing. Onderzoekers hebben nu op een rijtje gezet van welke liefdesliedjes ons hart het snelst gaat kloppen.

De aanloop naar Valentijnsdag is een lekker moment om je onder te dompelen in nostalgie. Knuffelrock 3 aan en mijmeren maar. Dat een bepaald liedje je direct terug kan voeren naar vervlogen tijden, is natuurlijk geen nieuws. Maar welke liefdesliedjes hebben nou het meest effect op luisteraars? De website Thortful onderzocht dat aan de hand van een Spotify- en hartslaganalyse.

Advertentie

Shania Twain

De onderzoekers kamden alle playlists waar het woord ‘love song’ in voor komt, uit. Van al die liedjes selecteerden ze de twintig populairste die ze lieten horen aan de deelnemers. Op basis van hun hartslag gedurende het luisteren, stelden ze een top 10 samen.