Heleen van Royen is oma geworden: “Zo lief, zo mooi, zo welkom”

“Trotse oma van Spencer”, plaatst Heleen van Royen (55) zondag in haar Instagramstories. Op de foto prijkt ze met haar pasgeboren kleinzoon, waar haar dochter Olivia van beviel.

Het is het eerste kleinkind voor de schrijfster.

Ook post de kersverse oma een foto op haar Instagram waarop ze apetrots de camera inkijkt. Zittend op een ziekenhuisbed houdt zij haar kleinzoon in haar armen. “Spencer. Zo lief, zo mooi, zo welkom”, begint Heleen een gedichtje voor haar kleinzoon onder de foto. “Wat zijn we blij dat je er bent. Groei maar groot. Blijf gezond. En wees gelukkig, kleine vent.”

Heleen wordt overladen met lieve reacties van vrienden en volgers. “Gefeliciteerd Heleen!!”, laat boer Tom achter bij haar foto. “Oh, prachtig!”, vindt Irene Moors. “Briljante naam zeg, stoer”, laat een andere volger weer weten.

Beste nieuws

In maart bracht Heleen al haar ‘beste nieuws van 2020’ naar buiten toen ze te horen kreeg dat haar dochter Olivia in verwachting was. Eind juni plaatste de toen nog oma to be een foto van haar hoogzwangere dochter op Instagram in de babykamer. “Wachtend. Verwachtend. Klaar om zijn moeder te zijn. Mijn baby krijgt haar baby”, schreef ze toen bij de foto.

