Heb jij ook zo’n heerlijke doerak in huis? Zo eentje die staat te kwispelen als je thuiskomt? Goed nieuws voor jou, hondenbezitters zijn namelijk hartstikke gezond

Volgens een Zweeds onderzoek hebben hondenbaasjes minder kans op hart- en vaatziekten en leven ze ook nog eens langer.

Onderzoekers van de Universiteit van Uppsala vergeleken tussen 2002 en 2012 de gegevens van ruim 3,4 miljoen Zweden die nog nooit last hadden gehad van hun hart of vaten.

Daarna hebben de onderzoekers gemeten of er een verschil was tussen mensen die wel of geen hond hadden. En wat bleek? Hondenbaasjes bleken een kleiner risico op hart- en vaatziekten te lopen.

Singels, vergeet een partner: koop een hond

Vooral bij singles was het verschil aardig te merken. Alleenstaande hondenbezitters hadden maar liefst 33% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziektes ten opzichte van singles zonder hond.

In totaal had 11% van de alleenstaande hondenbaasjes minder kans op hart- en vaatziekten dan singles zonder hond. Bij huishoudens die uit meerdere personen bestaan was dit verschil zo’n 15%.

Daarnaast ervaren hondeneigenaren minder stress en hebben zij een gezondere levensstijl dan mensen zonder blaffende viervoeter.

Welke rassen de meeste gezondheidswinst opleveren? Jachthonden en terriërs. Herken jij jezelf hierin?

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock