Horeca sleept de Staat voor de rechter: “Genoeg is genoeg!”

Om in de lente al van je prachtige tuin te kunnen genieten, is het slim om op tijd te beginnen met opknappen. Vanwege het zachte weer, kun je zelfs in februari al genoeg doen.

We komen steeds een stapje dichter bij het voorjaar. De temperaturen stijgen en hier en daar beginnen al wat bloemen te bloeien. Er is nog genoeg in de tuin te doen dus hup, aan de slag!

Advertentie

Snoeien

Hou de weerberichten goed in de gaten, want als het nog gaat vriezen kun je beter nog even wachten. Blijven de hoge temperaturen redelijk stabiel? Dan kun je bladverliezen bomen en heesters, zoals blauweregen en vijgenbomen, al gaan snoeien. Deze bomen en planten groeien namelijk alleen als je ‘m snoeit. Door redelijk vroeg te beginnen, kun je in het voorjaar genieten van extra bloemen. Struikrozen kunnen ook vanaf eind februari al gesnoeid worden.

Opruimen

Mocht je dit aan het eind van de herfst nog niet hebben gedaan, dan is het verstandig om alle takken en bladeren uit je tuin op te ruimen. Zo ziet je tuin er gelijk een stuk netter uit en geef je het gazon en de grond wat meer lucht. Doe dit wel pas ná het snoeien, anders kun je weer opnieuw beginnen.

Planten

Wil je je tuin voorzien van wat nieuwe planten en bomen? Wacht dan niet te lang en begin met planten. Hoe eerder je ze nu plant, hoe beter. Om hagen een goede start te geven, kun je wat compost of bodemverbeteraar door de grond mengen. Planten die in een pot zijn gekweekt kun je het hele jaar door planten, behalve tijdens vorst of droogte.

Nog eventjes geduld met het planten van knollen van dahlia’s, begonia’s of gloxinia’s. Je kunt wel binnen beginnen met kweken en ze op de venster zetten.

Gazon

Vanaf 6 graden Celsius begint gras als te groeien. Daarom mag je het in voorjaar best vroeg al maaien. Let er wel op dat je het de eerste keren niet te kort maait. Enkel de topjes eraf is voldoende om het gazon te groeien.

Graswortels willen ademen en groeien, en daarvoor hebben ze frisse lucht nodig. Maar bij lage temperaturen en weinig zonlicht stopt de groei van gras. Mos heeft daar geen last van en groeit gewoon door. Kale plekken in het gazon worden daarom in de herfst en winter opgevuld met mos, waardoor het gras zelf niet kans krijgt zich te herstellen. Als het weer zacht is, kun je in februari al het mos verwijderen. Het gras heeft dan voldoende tijd om te herstellen, waardoor je in het voorjaar van een groen gazon kunt genieten. Naast verwijderen van mossen is het strooien van graszaad en kalk ook goed voor de groei van het gras.

Heeft het gazon veel mosgroei? Dan is het verstandig om het gras te verticuteren. Wacht hier wel nog even mee, want dit kun je het beste in het voorjaar pas doen, ongeveer in april.

Moestuin

Wil je een moestuin beginnen? Dan moet je helaas nog even wachten met buiten zaaien. Ondanks de zachte temperaturen voor de tijd van het jaar, is het nog iets te koud buiten. Binnenshuis kun je wel gerust al beginnen. Zo kun je zomerprei, paprika, chilipeper, aubergine en radijs zaaien. In het voorjaar kun je ze dan buiten verder laten groeien.

Tuintegels en terras schoonmaken

Als het zonnetje schijnt, is het uit de wind best lekker in de tuin. Je kunt daarom maar beter op tijd beginnen met het schoonmaken van de tuinstoelen of loungeset. Des te meer gebruik kun je ervan maken. Nu het zo lekker weer is in februari, kun je dat klusje ook alvast wel op je to do-lijstje zetten.

Na de koude en natte winter ontstaat er op tegels en tuinmeubelen een groene aanslag. Deze aanslag wordt veroorzaakt door algen die goed gedijen tijdens koude en natte perioden met weinig zon. Vaak kun je groene aanslag wegkrijgen met heet water en wat groene zeep. En ander werkt het trucje in de video hieronder misschien beter.

Groene aanslag op je tuinmeubels? Zó maak je ze weer blinkend schoon:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Tuinseizoen, Tuinadvies. Beeld: Getty Images