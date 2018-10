Horoscoop: Schorpioen, er komt een prachtige tijd aan

De Stier heeft deze week meer energie dan anders, maar zet deze energie niet altijd op de juiste manier in. Voor de Steenbok breekt een gezellige tijd aan. De Boogschutter is deze week leniger dan normaal: fysiek én mentaal. Weten wat de sterren voor je in petto hebben? Lees dan snel verder!

Van 22 tot en met 28 oktober 2018

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Voor de Schorpioen breekt een nieuwe periode aan, waarin je positiever gestemd bent en waardevolle relaties weet op te bouwen. Deze week voelt het waarschijnlijk nog niet zo, doordat andere mensen zich irritant gedragen of doordat je gezondheid te wensen overlaat. Wacht rustig af: er komt een prachtige tijd aan.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Deze week is de Boogschutter leniger dan anders. Fysiek, wat zal blijken wanneer je danst of aan yoga doet, maar ook mentaal. Je begrijpt snel wat mensen bedoelen en bent in staat om van stokpaardjes af te stappen en de argumenten van anderen te overwegen. Alleen in het weekeinde ben je misschien toch wat koppig.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het is een gezellige tijd voor de Steenbok, met veel afspraken in de agenda. De sfeer zal goed zijn, en dat komt ook zeker door je uitstekende humeur. Vooral in het midden van de week is de stemming opperbest en kan je volop genieten van alle sociale en vriendschappelijke contacten met de mensen om je heen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman laat anderen zien wat zij in huis heeft. Dat is heel wat en veel mensen zullen onder de indruk zijn. Halverwege de week kan het lastig zijn om ‘jezelf profileren’ niet te laten ontaarden in borstklopperij. Dat komt in het weekeinde weer goed, maar kijk uit en leg het er allemaal niet te dik bovenop.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Ga er maar vanuit dat het een fijne week wordt! De Vissen beschikt momenteel over een enorme aantrekkingskracht en dat levert veel goeds op, zoals het gezelschap van leuke mensen en prettige verrassingen. Denk nu niet meteen dat het je allemaal vanzelfsprekend toekomt. Wees gewoon blij en dankbaar.

Ram

21-3 t/m 20-4

De kans is groot dat de Ram onlangs voor een nieuwe uitdaging heeft gestaan en daar zonder veel nadenken op in is gegaan. Nu er wat tijd is verstreken, wordt duidelijk waar je aan begonnen bent en dat kan even schrikken zijn. Het is echter een slecht idee om nu terug te krabbelen. Probeer liever moedig door te gaan.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier heeft meer energie dan anders, maar lijkt die niet altijd op een positieve manier in te zetten. Neem de tijd om goed na te denken voordat je ergens aan begint, en tel ook tot tien voordat je reageert op wat anderen zeggen. Een driftbui zit in een klein hoekje. Sporten is een goede uitlaatklep voor opgekropte energie.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Aan de ene kant presenteert de Tweelingen zichzelf met veel aplomb, aan de andere kant kan je schrikken van eigen voortvarendheid. Het lijkt schipperen tussen een meerder- en een minderwaardigheidscomplex. Toch is het mogelijk om een balans te vinden en jezelf niet te overschatten, maar ook niet te onderschatten.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Aan het begin van de week kan iemand de Kreeft teleurstellen. Het is de kunst om niet al te hoge verwachtingen te hebben. Later in de week voel je je meer ontspannen en kan je genieten van het goede dat het leven biedt. Als er dan mensen zijn die niet aan de verwachtingen voldoen, komt dat minder hard aan.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er zit veel creativiteit in de Leeuw, maar deze week is het de vraag of daar iets uit zal voortkomen. Plannen genoeg, maar worden ze omgezet in actie? Er zullen mensen zijn die je ideeën overdreven vinden en er weinig vertrouwen in hebben. Maar je weet: als je iets doet, moet je de zaak groots aanpakken.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Voor de Maagd is het verstandig om deze week zaken vast te leggen. De contacten zijn leuk, net als de plannen, en waarschijnlijk wordt er mondeling van alles toegezegd. Maar over een tijdje zijn mensen vergeten wat ze hebben beloofd. Bevestig die afspraken dus, liefst via de mail, dat maakt ze concreet.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Einde van de week kan het de Weegschaal veel opleveren om wat charmes in de strijd te gooien. Donderdag en vrijdag ben je op je mooist, zaterdag en zondag op je aantrekkelijkst. De eerste dagen van de week zijn ook gunstig, maar het zal dan iets meer moeite kosten om dingen voor elkaar te krijgen.

Astrologische voorspellingen door Renée Maas

